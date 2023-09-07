Ремейк System Shock получил возрастной рейтинг от ESRB для консолей

Ремейк классической приключенческой и научно-фантастической игры System Shock, разработанный Nightdive Studios, был выпущен в мае этого года на ПК и был хорошо принят, и похоже, что мы скоро услышим о том, когда он появится на консолях Microsoft и Sony.
Американская организация по возрастным рейтингам ESRB выдала возрастной рейтинг игре, которая будет выпущена на домашних консолях прошлого и текущего поколения. Получение возрастного рейтинга обычно означает приближение даты выпуска.
Это шутер от первого лица, в котором игроки берут на себя роль хакера, пытающегося пробиться с заброшенной станции в 2072 году. Игроки используют пулеметы, дробовики, бластеры и лазерные мечи, чтобы убивать врагов (например, мутанты, киборги, роботы-охранники) в ожесточённых боях. Боевые действия подчеркиваются реалистичной стрельбой, взрывами и эффектами брызг крови. Некоторые виды оружия заставляют врагов взрываться кровью и внутренностями. Игроки также могут наносить трупам серьезные повреждения (т. е. смертельные повреждения), в результате чего отрубленные части тела остаются на земле. Одна головоломка предлагает игрокам найти отрубленную человеческую голову, чтобы продолжить игру. В некоторых локациях на больничных койках изображены большие лужи крови и/или груды внутренностей. В игре появляется слово «sh*t».