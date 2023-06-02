System Shock изначально позиционировалась как "Соник в космосе" ©

System Shock послужила источником вдохновения для множества игр, от таких иммерсивных симуляторов, как Deus Ex, до прямых духовных наследников, таких как Bioshock. Даже Dead Space изначально задумывалась как System Shock 3. Но согласно новому отчету, происхождение самой System Shock более странное, чем вы можете себе представить.



Доклад, опубликованный Rock Paper Shotgun, рассказывает историю создания игры голосами ее разработчиков. И в ходе своих воспоминаний дизайнер Остин Гроссман утверждает, что первоначальным источником вдохновения для игры был не кто иной, как Соник.

Первое упоминание о проекте System Shock, которое я услышал, было то, что кто-то сказал: "О да, мы собираемся сделать Sonic the Hedgehog, но в космосе. Это была оригинальная концепция. Я не знаю, чья это была концепция, и почему она показалась им супер хорошей идеей.

Это действительно странная история происхождения, которую исполнительный продюсер игры, Уоррен Спектор, вспоминает с трудом. "Я вообще ничего не помню об этом. Даже оглядываясь назад, я не вижу этого. Странно".



Гроссман продолжает объяснять, что эта идея в конце концов "сошла на нет", и тогда на смену System Shock пришла более привычная киберпанк-предпосылка".

Все смотрели фильмы Ридли Скотта, а я был большим поклонником Уильяма Гибсона. После всей претенциозности и вынужденной причудливости франшизы Ultima, мы просто хотели, чтобы какое-то время все было грязным, беспорядочным и футуристичным.

В статье можно найти еще несколько интересных фактов о происхождении System Shock. Гроссману, например, принадлежит идея рассказывать историю с помощью аудиозаписей, а программист Роб Фермье заявил: "Было желание сделать механику немного более дегестивной по своей природе". Гроссман приводит несколько источников вдохновения для идеи аудио-журнала, включая игру Pool of Radiance и сцену из "Братства кольца", "когда они находятся в Мории и Гэндальф зачитывает запись, которую гномы вели о своем падении". Также выяснилось, что одним из альтернативных названий для System Shock было BIOSfear, "что похоже на компьютерный BIOS, а также на "биосферу"", - уточняет Фермье.