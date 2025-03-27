System Shock 3: Ларри Куперман раскрыл подробности о судьбе игры

Ларри Куперман, директор по развитию Nightdive Studios, посетил GDC 2025. После успешного ремейка System Shock (2023) и скорого переиздания сиквела, его спросили о System Shock 3, и он поделился интересными новостями.

Куперман назвал ситуацию с System Shock 3 «весьма запутанной». Игра была анонсирована в 2015 году с участием Уоррена Спектора. В 2019 году показали тизер, но ветераны серии покинули проект. В 2020 году Tencent взялась за разработку, но с тех пор новостей не было.

Фанаты могут узнать о судьбе System Shock 3 в течение года, хотя Куперман не уточнил, кто именно поделится информацией.

«Я не знаю, когда ситуация прояснится, но это возможно в течение года. Может и позже. Но у нас есть идеи, что мы можем сделать в рамках нашей компетенции», — сказал Куперман.

Nightdive владеет правами на System Shock 1 и 2, поэтому выпуск ремастера второй части не исключает ремейк в будущем. Куперман намекнул на появление нового контента во франшизе.

«Мы выпустим ремастер System Shock 2. Меня спрашивали, почему не ремейк, и я ответил, что ремастер не исключает ремейк в будущем. Подтвердить или опровергнуть не могу, но контент в серии будет. У нас есть планы на первую и вторую части», — отметил Куперман.

Ранее Nightdive заявляла о желании исследовать разные жанры в System Shock, включая пошаговые стратегии. Также идёт работа над сериалом, сценарий которого пишет автор экранизации Mortal Kombat. Nightdive надеется создать ремастер No One Lives Forever.