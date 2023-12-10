Дебютный трейлер приключенческого платформера Tales of Kenzera: ZAU

На церемонии The Game Awards 2023 компания EA представила игру EA Originals под названием Tales of Kenzera ZAU - первый проект, созданный студией Surgent Studios Абубакара Салима. Посмотрите дебютный трейлер ниже.
Как видно из трейлера, игра представляет собой приключенческий платформер в стиле метроидвании, в котором вам предстоит сражаться с плохими парнями, избегать ловушек и решать головоломки по мере прохождения игры.
Tales of Kenzera ZAU - это история о потере и преодолении горя, вдохновленная борьбой создателя Абубакара Салима со своими чувствами после потери отца десять лет назад.
Долгое время я пытался найти способ рассказать о своем горе. Теперь я могу сделать это через историю Зау о потере, росте и исцелении вTales of Kenzera: ZAU кажется очень правильным. Игры, на мой взгляд, являются самым мощным средством передачи историй. Мой покойный отец познакомил меня с этим средством, и что может быть лучше, чем почтить его, наши отношения и любовь этим опытом? Я очень благодарен и горжусь командой креативщиков, которые помогли создать Surgent Studios, и я очень рад, что EA Originals предоставила мне платформу и пространство, чтобы вместе с ними рассказать эту историю".
Tales of Kenzera: ZAU выходит 23 апреля 2024 года для PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.
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