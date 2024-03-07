на главную
об игре
Tales of Kenzera: ZAU 23.04.2024
Адвенчура, Платформер
5.9 7 оценок

Представлен новый геймплей шаманской метроидвании Tales of Kenzera: Zau

butcher69
Новости

Во врем Xbox Partner Preview 2024 был показан новый геймплей Tales of Kenzera: Zau. Это приключенческая игра, в которой мы берем на себя роль Зау, молодого воина, ищущего приключений в фантастическом мире Кензера.

Зау обладает необычными способностями, которые позволяют ему менять форму своего оружия и использовать различные элементы окружающей среды для боя и исследования. Игра вдохновлена жанром метроидвания, в которой вы сможете манипулировать временем и замораживать врагов.

Разработкой игры занимается студия Silver Rain Games, основанная Абубакаром Салимом, известным по роли Байека в Assassin's Creed Origins. Салим также является рассказчиком и голосом Зау в игре. Tales of Kenzera: Zau обещает быть полной волнений и сюрпризов.

Tales of Kenzera: Zau выйдет 13 апреля 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК. В день запуска игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass, то есть подписчики смогут играть в нее без дополнительной платы.

-1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий