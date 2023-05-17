Tales of Symphonia 22.09.2004
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Для Tales of Symphonia Remastered наконец-то скоро выйдет патч, но фанаты все еще недовольны

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Procy_on
Новости

Bandai Namco объявила, что выпустит патч 1.2 для Tales of Symphonia Remastered 18 мая, спустя чуть более трех месяцев после релиза. Однако фанаты по-прежнему возмущены проблемами, которые присутствуют в игре.

Согласно примечаниям к патчу, которые компания опубликовала на своем сайте, обновление исправит целый ряд проблем, о которых игроки сообщали с момента выхода игры в феврале. К ним относятся:

  • Исправлена проблема, вызывавшая значительные замедления обработки данных при движении через зону песчаной бури "Триет".
  • Исправлена проблема, из-за которой игра зависала в конце некоторых битв с боссами.
  • Исправлена ситуация, когда экран затемнялся и становился неработоспособным при навигации по некоторым картам мира и городам.
  • Исправлена ситуация, когда фоновая музыка прерывалась при переходе на карту мира после битвы.
  • Были исправлены и другие мелкие ошибки.

Однако этих обновлений будет недостаточно, чтобы удовлетворить игроков, особенно тех, кто владеет версией Tales of Symphonia Remastered для Nintendo Switch. В одном из сабреддитов Tales, когда пользователь guccyjuicy задал вопрос о том, является ли игра плохим опытом для новых игроков, большинство фанатов пожаловались, что версия для Switch - это неудачный порт оригинальной версии для GameCube из-за серьезных проблем с производительностью, частых сбоев, долгого времени загрузки и падения частоты кадров.

Что еще хуже, патч не исправляет ни одну из основных жалоб, в частности, проблемы с частотой кадров, отсутствующий текст, проблемы с прозрачностью и многое другое.

Tales of Symphonia впервые вышла на GameCube в 2004 году, и хотя она по-прежнему любима во многих кругах, ее продолжают донимать неровные порты на PS2, PS3, а теперь и на Switch.

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