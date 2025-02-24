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The Talos Principle 11.12.2014
Логические, Инди, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
8.4 442 оценки

The Talos Principle: Reawakened выходит 10 апреля - демоверсия уже доступна

butcher69
Новости

Издательство Devolver Digital и разработчик Croteam объявили, что The Talos Principle: Reawakened, радикально переработанное переиздание философской головоломки The Talos Principle, выйдет 10 апреля для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Уже сейчас можно опробовать демоверсию в рамках Steam Next Fest: February 2025 Edition.

The Talos Principle: Reawakened предлагает улучшенный геймплей, новую главу «В начале», а также расширение Road to Gehenna. Разработчики обновили визуальный стиль с помощью Unreal Engine 5, добавили улучшенные текстуры, освещение и переработанный дизайн окружения.

Игроки смогут исследовать оригинальную историю и столкнуться с глубокими экзистенциальными вопросами через призму первого критического испытания Симуляции.

В демоверсии игрокам предложены отборные головоломки из полной версии с классическими механиками: лазерными разъемами, глушителями силового поля и нажимными плитами. Также доступен полнофункциональный редактор, позволяющий создавать собственные задачи.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Agent Qracle

Кроты совсем падлы скурвились - от них Семёна ждут, а не принципы!!

-3
SpongeBob SquarePants

Слава богу, они продолжают продолжают развивать прекрасную, полную философских смыслов, умную игру, вместо пускай и веселого, но глупого шутера, каких миллиард. Чуваки, которые у них отвечают за наратив, просто потрясающие! Одна из лучших игр на все времена!

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