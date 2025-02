The Talos Principle: Reawakened выходит 10 апреля - демоверсия уже доступна

Издательство Devolver Digital и разработчик Croteam объявили, что The Talos Principle: Reawakened, радикально переработанное переиздание философской головоломки The Talos Principle, выйдет 10 апреля для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Уже сейчас можно опробовать демоверсию в рамках Steam Next Fest: February 2025 Edition.

The Talos Principle: Reawakened предлагает улучшенный геймплей, новую главу «В начале», а также расширение Road to Gehenna. Разработчики обновили визуальный стиль с помощью Unreal Engine 5, добавили улучшенные текстуры, освещение и переработанный дизайн окружения.

Игроки смогут исследовать оригинальную историю и столкнуться с глубокими экзистенциальными вопросами через призму первого критического испытания Симуляции.

В демоверсии игрокам предложены отборные головоломки из полной версии с классическими механиками: лазерными разъемами, глушителями силового поля и нажимными плитами. Также доступен полнофункциональный редактор, позволяющий создавать собственные задачи.