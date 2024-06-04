Croteam тизерит "большие новости" по The Talos Principle 2

Croteam представила новую подсказку, указывающую на скорые новости по The Talos Principle 2, и многие думают, что уже знают, что это может быть. Команда недавно опубликовала новое сообщение в Твиттере: «Лето уже здесь, и на горизонте большие новости». По общему мнению, анонс DLC состоится в ближайшее время.
Как уже упоминалось, все указывает на загружаемый контент, который добавляет дополнительные миссии к основной кампании и который Croteam, возможно, сможет представить уже во время презентации Summer Game Fest.
The Talos Principle 2 была отлично принята критиками, а также с коммерческой точки зрения кажется, что игра преуспела, если учесть, что Devolver Digital говорила о хороших продажах. Поэтому понятно, что среди поклонников серии существует большой энтузиазм по поводу возможного анонса DLC, который расширит и без того богатый опыт второй части, который, как уже упоминалось, абсолютно не обманул ожиданий.