Финал Лиги Мира Танков: эпичная битва и драматичная победа FORZE

26 января VK Play Арена стала ареной финальной битвы Лиги Мира Танков: Сплит #1 — крупнейшего турнира по World of Tanks, стартовавшего ещё в октябре 2024 года. В решающем матче сошлись Virtus.pro и FORZE, и после упорного противостояния FORZE вырвали победу со счётом 7:6.

Призовой фонд турнира составил 5 000 040 рублей, которые распределились следующим образом:

1 место FORZE — 2 100 000 руб.

2 место Virtus.pro — 1 400 000 руб.

3 место WhoCares? — 980 000 руб.

4 место CKSA — 560 000 руб.

Но финал был не только о киберспорте — организаторы Epic Esports Events (ESforce Holding) и Федерация компьютерного спорта России подготовили для зрителей настоящий праздник. Гости могли наблюдать за матчами, участвовать в активностях, делать фото на тематических зонах, а также наслаждаться бесплатными закусками и напитками.

Полную запись гранд-финала можно посмотреть на официальных онлайн-ресурсах RuHub.