Финал Лиги Мира Танков: эпичная битва и драматичная победа FORZE

26 января VK Play Арена стала ареной финальной битвы Лиги Мира Танков: Сплит #1 — крупнейшего турнира по World of Tanks, стартовавшего ещё в октябре 2024 года. В решающем матче сошлись Virtus.pro и FORZE, и после упорного противостояния FORZE вырвали победу со счётом 7:6.
Призовой фонд турнира составил 5 000 040 рублей, которые распределились следующим образом:
1 место FORZE — 2 100 000 руб.
2 место Virtus.pro — 1 400 000 руб.
3 место WhoCares? — 980 000 руб.
4 место CKSA — 560 000 руб.
Но финал был не только о киберспорте — организаторы Epic Esports Events (ESforce Holding) и Федерация компьютерного спорта России подготовили для зрителей настоящий праздник. Гости могли наблюдать за матчами, участвовать в активностях, делать фото на тематических зонах, а также наслаждаться бесплатными закусками и напитками.
Полную запись гранд-финала можно посмотреть на официальных онлайн-ресурсах RuHub.
лгбт запретили же вроде
теперь они себя именуют не "петухами", а "танкистами", для маскировки.
Чемпионат по игре в фашистское казино. Нужно быть полным идио..м, чтобы поверить, что игру разделили. Просто Кислый теперь собирает дань с двух контор
кармана два, а штаны одни..
я по этому в эту парашу и перестал давно играть