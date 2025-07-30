ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.1 235 оценок

Lesta Games опровергла слухи о закрытии Мира кораблей и массовых увольнениях

Extor Menoger Extor Menoger

В сети распространилась информация о предполагаемом закрытии проекта Мир кораблей и грядущих массовых сокращениях в студии Леста Игры. В сообщениях утверждалось, что компанию покинут до полутора тысяч IT-специалистов из-за прекращения поддержки игры, что может негативно сказаться на индустрии.

Вскоре разработчики выступили с официальным заявлением, назвав эти данные фейковой информацией. Представители Леста Игры сообщили, что Мир кораблей не закрывается, проект продолжает функционировать в штатном режиме, а команда разработки сохранена в полном составе.

Компания также подчеркнула, что никаких массовых увольнений не было и не планируется. Наоборот, студия активно нанимает новых сотрудников и готовит масштабные обновления для всех своих проектов. Кроме того, в заявлении было уточнено, что над Миром кораблей трудится более четырехсот высококлассных специалистов, а не полторы тысячи, как говорилось в первоначальных сообщениях.

39
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Wersus Pro
негативно сказаться на индустрии.

Каким образом закрытие куска донатной блевотины негативно скажется на индустрии???Только положительно скажется на индустрии.

16
Эдик Писюкович

Жаль не танки

11
Medu3a

Жаль не танки не закрыли?

1
Эдик Писюкович Medu3a

Верно

1
Medu3a Эдик Писюкович

Так ты рад что не закрыли или нет?)

Sacking

Друзья, это не слухи и не фейк, игра Мир Кораблей действительно закроется до конца этого 2025 года. Им дадут "отпраздновать" 10-летие игры в сентябре и к концу года - закроют. Все очень просто, проект Мир Кораблей - убыточный, в отличии от Мира Танков.

10
Александр Дантес

И откуда же такие сведения?

4
Montti Fullonov

Спасибо за надежду, ждем скорейшего закрытия этих помоев

6
Lelik_mc_kawai

поздравляем вас, с титулом "ДЖОКЕР ГОДА"

1
Montti Fullonov

Жаль, этому мусорному проекту самое место в помойке, надеюсь все таки закроют

9
AdriftDylan

Все неудачи мира танков кораблей вызывают только радость.От игр варгейминга лесты одни отрицательные эмоции.

7
ZAUSA

Твёрдо и чётко?

6
kager0709

ну это же кортоха,она четко и твердо умеет прикидыватся"у нас все хорошо")

1
Laver1

Ты не понимаешь. КРЕПКОЕ рукопожатие, КРЕП-КО-Е

2
BigusDickus kager0709

это уже давно не картоха. это растегай с просроченной селёдкой

1
Scorpion_GamePlay

Да блин, обидно.

6
Eclair_93

Лучше бы танки закрыли.

6
Стрелок-расист

Играю в War Thunder, Warface, много лет, без фанатизма, решил установить WOT для разнообразия.....удалил через час....такой картонной херни в жизни не видел, в Тундре танк ощущается, тяжёлым, мощным....тут же - вагончики, а не танки.

6
KPAHbl4

знаток фекалий однако)))

2
MagnanimousCecil

жаль!

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ