Lesta Games опровергла слухи о закрытии Мира кораблей и массовых увольнениях

В сети распространилась информация о предполагаемом закрытии проекта Мир кораблей и грядущих массовых сокращениях в студии Леста Игры. В сообщениях утверждалось, что компанию покинут до полутора тысяч IT-специалистов из-за прекращения поддержки игры, что может негативно сказаться на индустрии.



Вскоре разработчики выступили с официальным заявлением, назвав эти данные фейковой информацией. Представители Леста Игры сообщили, что Мир кораблей не закрывается, проект продолжает функционировать в штатном режиме, а команда разработки сохранена в полном составе.



Компания также подчеркнула, что никаких массовых увольнений не было и не планируется. Наоборот, студия активно нанимает новых сотрудников и готовит масштабные обновления для всех своих проектов. Кроме того, в заявлении было уточнено, что над Миром кораблей трудится более четырехсот высококлассных специалистов, а не полторы тысячи, как говорилось в первоначальных сообщениях.