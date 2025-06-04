ЧАТ ИГРЫ
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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.2 196 оценок

"Леста Игры" не была признана экстремистской: компания попросила прекратить клевету в СМИ

butcher69 butcher69

После появления тревожных новостей о решении Таганского районного суда Москвы, Группа компаний «Леста Игры» выступила с официальным заявлением: юридические лица не были признаны экстремистскими. Речь идёт лишь о признании экстремистским объединения физических лиц, чьи доли в уставном капитале теперь временно переходят под контроль государства.

Пресс-служба подчёркивает: деятельность компании, её контрагентов и пользователей не подпадает под действия суда, а игры продолжают функционировать в штатном режиме. Компания намерена подать апелляцию, считая вынесенное решение несправедливым.

Также «Леста Игры» направила открытое письмо СМИ и блогерам, требуя прекратить использование ложной маркировки со ссылками на якобы экстремистскую деятельность. В случае игнорирования требований компания готова обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

На сегодняшний день ООО «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» продолжают работать в правовом поле, выполняя все обязательства перед игроками и партнёрами.

«Леста Игры» также опубликовала открытое письмо — ознакомиться с ними можно вот тут

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
WerGC

хоть так хоть так пох

2
Vlad Drugakov

хоть закроют вобще до лампочки

2
Рикочико

Эххх жаль. Уже предвкушал как всех танкистов в тюряжку садят.

2
IIIXV

чьи доли в уставном капитале теперь временно переходят под контроль государства. Охотно верю, что временно

1
Real Slim Shady

Сарафанное радио дало о себе знать, извиняюсь за все комментарии которые я вчера написал по этому поводу. Леста красавчики, так держать.

1
Laver1

Ахахахахахахахах

Raphtallia

Опять эти папараци... Желтушники клятые...

agula98

Так лицензия же все равно у wargaming захотят, отберут и все

Gords

Думаешь, они по доброте душевной за 3 года не отобрали?

3
JohnTornton

как они отберут её? лично приедут и заберут у тебя?

Максим Стрикун

То есть, согласно новости во главе Лесты было объединение физ. лиц экстремистов. Это действительно лучше, чем организация экстремист

MagnanimousCecil

То как они доят дурачков - они хуже экстремистов

JohnTornton

так они по собственному желанию донатят
в чём проблема? не донать и не играй, и не будет такой шлак процветать
а кто платит, значит может позволить

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