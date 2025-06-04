"Леста Игры" не была признана экстремистской: компания попросила прекратить клевету в СМИ

После появления тревожных новостей о решении Таганского районного суда Москвы, Группа компаний «Леста Игры» выступила с официальным заявлением: юридические лица не были признаны экстремистскими. Речь идёт лишь о признании экстремистским объединения физических лиц, чьи доли в уставном капитале теперь временно переходят под контроль государства.

Пресс-служба подчёркивает: деятельность компании, её контрагентов и пользователей не подпадает под действия суда, а игры продолжают функционировать в штатном режиме. Компания намерена подать апелляцию, считая вынесенное решение несправедливым.

Также «Леста Игры» направила открытое письмо СМИ и блогерам, требуя прекратить использование ложной маркировки со ссылками на якобы экстремистскую деятельность. В случае игнорирования требований компания готова обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

На сегодняшний день ООО «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» продолжают работать в правовом поле, выполняя все обязательства перед игроками и партнёрами.

«Леста Игры» также опубликовала открытое письмо — ознакомиться с ними можно вот тут