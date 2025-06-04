"Леста Игры" не была признана экстремистской: компания попросила прекратить клевету в СМИ

После появления тревожных новостей о решении Таганского районного суда Москвы, Группа компаний «Леста Игры» выступила с официальным заявлением: юридические лица не были признаны экстремистскими. Речь идёт лишь о признании экстремистским объединения физических лиц, чьи доли в уставном капитале теперь временно переходят под контроль государства.
Пресс-служба подчёркивает: деятельность компании, её контрагентов и пользователей не подпадает под действия суда, а игры продолжают функционировать в штатном режиме. Компания намерена подать апелляцию, считая вынесенное решение несправедливым.
Также «Леста Игры» направила открытое письмо СМИ и блогерам, требуя прекратить использование ложной маркировки со ссылками на якобы экстремистскую деятельность. В случае игнорирования требований компания готова обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.
На сегодняшний день ООО «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» продолжают работать в правовом поле, выполняя все обязательства перед игроками и партнёрами.
«Леста Игры» также опубликовала открытое письмо — ознакомиться с ними можно вот тут
хоть так хоть так пох
хоть закроют вобще до лампочки
Эххх жаль. Уже предвкушал как всех танкистов в тюряжку садят.
чьи доли в уставном капитале теперь временно переходят под контроль государства. Охотно верю, что временно
Сарафанное радио дало о себе знать, извиняюсь за все комментарии которые я вчера написал по этому поводу. Леста красавчики, так держать.
Ахахахахахахахах
Опять эти папараци... Желтушники клятые...
Так лицензия же все равно у wargaming захотят, отберут и все
Думаешь, они по доброте душевной за 3 года не отобрали?
как они отберут её? лично приедут и заберут у тебя?
То есть, согласно новости во главе Лесты было объединение физ. лиц экстремистов. Это действительно лучше, чем организация экстремист
То как они доят дурачков - они хуже экстремистов
так они по собственному желанию донатят
в чём проблема? не донать и не играй, и не будет такой шлак процветать
а кто платит, значит может позволить