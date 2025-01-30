"Мир танков" и Делимобиль устроили масштабный розыгрыш

Крупнейший российский каршеринг Делимобиль и онлайн-игра «Мир танков» запускают совместную рекламную кампанию, приуроченную к выходу нового 11 уровня техники — самого масштабного обновления за всю историю проекта. В честь этого события среди пользователей каршеринга разыграют более 400 призов.

На улицах Москвы уже появились брендированные автомобили Делимобиля с уникальным дизайном в стилистике игры. В их багажниках спрятаны фирменные подарки: коврики для мышки и настольные игры «Танковый бой». Найти такие машины можно через приложение каршеринга, посмотрев их карточки перед арендой.

С 18 февраля начнётся второй этап розыгрыша. Чтобы принять участие, пользователям нужно совершить не менее пяти поездок за две недели. Среди призов: игровые наборы, геймерское кресло, бонусы на каршеринг и секретные подарки. Дополнительно можно получить гарантированный промокод на игру. Итоги подведут 4 марта.

По словам представителей компаний, эта коллаборация стала одним из самых масштабных партнёрских проектов для обеих сторон. Делимобиль видит в таких спецпроектах перспективу нестандартной рекламы, а разработчики «Мира танков» уверены, что это поможет напомнить многомиллионной аудитории об игре и её новых возможностях. Теперь фанаты могут не только воевать в виртуальных сражениях, но и прокатиться по городу за рулём брендированного авто.