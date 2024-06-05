Одиннадцатому уровню в Мире Танков быть!

В этом году «Танкам» исполнится четырнадцать лет. И всё это время игра постоянно развивалась — обновлялись игровые механики, вводились новые нации и ветки техники, запускались различные игровые события, проводилось множество экспериментов.
Однако есть то, что оставалось неизменным — «десятки». Основным мерилом успеха танкистов, самой желанной наградой и венцом развития любой ветки исследования в игре являются заветные танки 10 уровня. Но скоро это изменится.
Разработчики Мира танков готовы подтвердить — в следующем году в игре появятся танки 11 уровня. Работы по созданию первых в своём роде боевых машин начались. Релиз назначен на 22 января 2025 года.
Все подробности о технике 11 уровня и ходе разработки будут появляться на официальном сайте.
Донатная помойка. Мир танков кончился, когда ввели патентованный патч, который подыгрывал одним игрокам за счет других.
Лох не мамонт...
расскажешь почему я не могу играть без доната?
Расскажу. Но это платно :)
я так и думал)
Можешь -почему нет то ? Если любишь играть в рулетку - дел твоё.
У подпивасов появилась новая цель в жизни!
Мир Танков - это наш ответ картохе, только в профиль? Или это и есть картоха, у которой просто название перевели?
Это все одно
А через 5 лет мы увидим и 12 уровень))
ффффууууу.... полимеры давно про..ны
О каких новых механиках они говорят ? если до сих пор нет многобашенности и стрельбы с нескольких пушек, и экипажа в открытых танках, смотришь и удивляешься что танком призраки управляют, а механика маскировки это вообще лютый бред, когда в чистом поле танк из воздуха появляется
многобашенность на фиг не нужна, люди в открытых рубках ну хз, ни холодно ни жарко от этого,а по маскировке... это аркада а не симулятор.
Нужна, ибо тот же м3ли заиграл бы совсем по другому
долго топрмозили чето в принципе не удивительно) леста тормоз номер 1)
Кто в эту помойку играет?
Видимо деграданты и алкаши.
конечно, как и в доту с лолом )