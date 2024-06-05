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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.8 75 оценок

Одиннадцатому уровню в Мире Танков быть!

DarMatroskina
Новости

В этом году «Танкам» исполнится четырнадцать лет. И всё это время игра постоянно развивалась — обновлялись игровые механики, вводились новые нации и ветки техники, запускались различные игровые события, проводилось множество экспериментов.

Однако есть то, что оставалось неизменным — «десятки». Основным мерилом успеха танкистов, самой желанной наградой и венцом развития любой ветки исследования в игре являются заветные танки 10 уровня. Но скоро это изменится.

Разработчики Мира танков готовы подтвердить — в следующем году в игре появятся танки 11 уровня. Работы по созданию первых в своём роде боевых машин начались. Релиз назначен на 22 января 2025 года.

Все подробности о технике 11 уровня и ходе разработки будут появляться на официальном сайте.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Oscilograf

Донатная помойка. Мир танков кончился, когда ввели патентованный патч, который подыгрывал одним игрокам за счет других.

5
Александр Дантес

Лох не мамонт...

1
w_temptation

расскажешь почему я не могу играть без доната?

-1
Oscilograf w_temptation

Расскажу. Но это платно :)

0
w_temptation Oscilograf

я так и думал)

0
Александр Дантес w_temptation

Можешь -почему нет то ? Если любишь играть в рулетку - дел твоё.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

У подпивасов появилась новая цель в жизни!

1
ak-13

Мир Танков - это наш ответ картохе, только в профиль? Или это и есть картоха, у которой просто название перевели?

1
Nodas

Это все одно

0
PastoralUpton

А через 5 лет мы увидим и 12 уровень))

1
saksnboom

ффффууууу.... полимеры давно про..ны

0
Nodas

О каких новых механиках они говорят ? если до сих пор нет многобашенности и стрельбы с нескольких пушек, и экипажа в открытых танках, смотришь и удивляешься что танком призраки управляют, а механика маскировки это вообще лютый бред, когда в чистом поле танк из воздуха появляется

0
w_temptation

многобашенность на фиг не нужна, люди в открытых рубках ну хз, ни холодно ни жарко от этого,а по маскировке... это аркада а не симулятор.

1
Nodas w_temptation

Нужна, ибо тот же м3ли заиграл бы совсем по другому

0
DarkDestr

долго топрмозили чето в принципе не удивительно) леста тормоз номер 1)

0
Bassota277

Кто в эту помойку играет?

Видимо деграданты и алкаши.

0
w_temptation

конечно, как и в доту с лолом )

3