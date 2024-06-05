Одиннадцатому уровню в Мире Танков быть!

В этом году «Танкам» исполнится четырнадцать лет. И всё это время игра постоянно развивалась — обновлялись игровые механики, вводились новые нации и ветки техники, запускались различные игровые события, проводилось множество экспериментов.

Однако есть то, что оставалось неизменным — «десятки». Основным мерилом успеха танкистов, самой желанной наградой и венцом развития любой ветки исследования в игре являются заветные танки 10 уровня. Но скоро это изменится.

Разработчики Мира танков готовы подтвердить — в следующем году в игре появятся танки 11 уровня. Работы по созданию первых в своём роде боевых машин начались. Релиз назначен на 22 января 2025 года.

Все подробности о технике 11 уровня и ходе разработки будут появляться на официальном сайте.