Стали известны все участники "Блогерской Королевской Битвы" по "Миру Танков"

Организаторы турнира “Блогерская Королевская Битва” по “Миру Танков” представили списком всех участников. Ивент разделен на тренировочный этап, шоу-матч и финальное сражение. 20 контент-мейкров будут разделены на 10 команд по 2 человека и поборются за призовой фонд в размере 6.5 млн рублей.
Участники «Блогерской Королевской Битвы» по «Миру Танков»
- Вячеслав “buster” Леонтьев;
- Дмитрий “dmitry_lixxx” Лиханов;
- Дмитрий “Recrent” Осинцев;
- Александр “voodoosh” Шальчинов;
- Равшан “ravshann” Джульпаев;
- Денис “drakeoffc” Коломиец;
- Владимир “bratishkinoff” Семенюк;
- Аркадий “JOHAN” Барсуков;
- Тимур “ТраВоМаН” Хафизов;
- Эдуард “SHIMOROSHOW” Шиморо;
- Дмитрий “LeBwa” Палащенко;
- Андрей “EviL GrannY” Сомов;
- Валерий “C1yMba” Иванов;
- Иван “beowulf422” Яворской;
- Константин “Jove” Козаков;
- Никита “Sh0tnik” Пахомов;
- Алексей “Near_You” Кучкин;
- Эдуард “ISEVERI” Сечко;
- Михаил “HoneyBadger” Проскуряков;
- Владимир “_NIDIN_” Федоров.
Турнир “Блогерская Королевская Битва” по “Миру Танков” пройдет с 3 по 16 ноября. Победители получат титул и ₽2 000 000. Команда, занявшая 10 место, удостоится двух билетов на романтическую комедию.
Высший эшелон продажных стримеров.
А бывают не продажные стримеры? Все они зависимы от той или иной кормушки.
Нету ни орка, ни беса ни туплинова... мимо.
На "Особенности русской бани"