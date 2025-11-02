Стали известны все участники "Блогерской Королевской Битвы" по "Миру Танков"

Организаторы турнира “Блогерская Королевская Битва” по “Миру Танков” представили списком всех участников. Ивент разделен на тренировочный этап, шоу-матч и финальное сражение. 20 контент-мейкров будут разделены на 10 команд по 2 человека и поборются за призовой фонд в размере 6.5 млн рублей.

Участники «Блогерской Королевской Битвы» по «Миру Танков»

Вячеслав “buster” Леонтьев;

Дмитрий “dmitry_lixxx” Лиханов;

Дмитрий “Recrent” Осинцев;

Александр “voodoosh” Шальчинов;

Равшан “ravshann” Джульпаев;

Денис “drakeoffc” Коломиец;

Владимир “bratishkinoff” Семенюк;

Аркадий “JOHAN” Барсуков;

Тимур “ТраВоМаН” Хафизов;

Эдуард “SHIMOROSHOW” Шиморо;

Дмитрий “LeBwa” Палащенко;

Андрей “EviL GrannY” Сомов;

Валерий “C1yMba” Иванов;

Иван “beowulf422” Яворской;

Константин “Jove” Козаков;

Никита “Sh0tnik” Пахомов;

Алексей “Near_You” Кучкин;

Эдуард “ISEVERI” Сечко;

Михаил “HoneyBadger” Проскуряков;

Владимир “_NIDIN_” Федоров.

Турнир “Блогерская Королевская Битва” по “Миру Танков” пройдет с 3 по 16 ноября. Победители получат титул и ₽2 000 000. Команда, занявшая 10 место, удостоится двух билетов на романтическую комедию.