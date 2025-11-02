ЧАТ ИГРЫ
Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.3 253 оценки

Стали известны все участники "Блогерской Королевской Битвы" по "Миру Танков"

Solstice Solstice

Организаторы турнира “Блогерская Королевская Битва” по “Миру Танков” представили списком всех участников. Ивент разделен на тренировочный этап, шоу-матч и финальное сражение. 20 контент-мейкров будут разделены на 10 команд по 2 человека и поборются за призовой фонд в размере 6.5 млн рублей.

Участники «Блогерской Королевской Битвы» по «Миру Танков»

  • Вячеслав “buster” Леонтьев;
  • Дмитрий “dmitry_lixxx” Лиханов;
  • Дмитрий “Recrent” Осинцев;
  • Александр “voodoosh” Шальчинов;
  • Равшан “ravshann” Джульпаев;
  • Денис “drakeoffc” Коломиец;
  • Владимир “bratishkinoff” Семенюк;
  • Аркадий “JOHAN” Барсуков;
  • Тимур “ТраВоМаН” Хафизов;
  • Эдуард “SHIMOROSHOW” Шиморо;
  • Дмитрий “LeBwa” Палащенко;
  • Андрей “EviL GrannY” Сомов;
  • Валерий “C1yMba” Иванов;
  • Иван “beowulf422” Яворской;
  • Константин “Jove” Козаков;
  • Никита “Sh0tnik” Пахомов;
  • Алексей “Near_You” Кучкин;
  • Эдуард “ISEVERI” Сечко;
  • Михаил “HoneyBadger” Проскуряков;
  • Владимир “_NIDIN_” Федоров.

Турнир “Блогерская Королевская Битва” по “Миру Танков” пройдет с 3 по 16 ноября. Победители получат титул и ₽2 000 000. Команда, занявшая 10 место, удостоится двух билетов на романтическую комедию.

Комментарии:  4
Vantor

Высший эшелон продажных стримеров.

2
Solstice

А бывают не продажные стримеры? Все они зависимы от той или иной кормушки.

1
Raphtallia

Нету ни орка, ни беса ни туплинова... мимо.

2
ant 36436
Команда, занявшая 10 место, удостоится двух билетов на романтическую комедию.

На "Особенности русской бани"