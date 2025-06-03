Суд признал владельцев "Мира танков" экстремистами - "Леста Игры" собирается обжаловать это решение

Таганском суде Москвы принято резонансное решение: владельцы компании «Леста Игры», ответственной за популярные онлайн-проекты «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz, признаны экстремистами. Активы компании решено передать государству. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Решение может повлечь за собой серьёзные последствия: вплоть до удаления игр из цифровых магазинов и возможной аннуляции лицензий. Это поставит под угрозу будущее всех локализованных версий, которые появились после ухода Wargaming из России и Беларуси.

В «Леста Игры» с вердиктом не согласны и намерены его обжаловать. Адвокат компании Роман Макаров заявил, что были предоставлены все доказательства невиновности, но суд решил иначе. Ранее, ещё в апреле, были арестованы юридические лица студии, однако тогда представители заверяли, что «вопрос решается».

Претензии правоохранительных органов связаны с офшорной компанией, с которой, по версии следствия, переводились средства, впоследствии использовавшиеся для финансирования экстремистской деятельности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин отметил, что вне зависимости от исхода дела с дальнейшими аппеляциями, пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других проектов студии не стоит волноваться: внутриигровые покупки не могут быть основанием для обвинений в причастности к экстремизму.