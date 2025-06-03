Суд признал владельцев "Мира танков" экстремистами - "Леста Игры" собирается обжаловать это решение

Таганском суде Москвы принято резонансное решение: владельцы компании «Леста Игры», ответственной за популярные онлайн-проекты «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz, признаны экстремистами. Активы компании решено передать государству. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Решение может повлечь за собой серьёзные последствия: вплоть до удаления игр из цифровых магазинов и возможной аннуляции лицензий. Это поставит под угрозу будущее всех локализованных версий, которые появились после ухода Wargaming из России и Беларуси.
В «Леста Игры» с вердиктом не согласны и намерены его обжаловать. Адвокат компании Роман Макаров заявил, что были предоставлены все доказательства невиновности, но суд решил иначе. Ранее, ещё в апреле, были арестованы юридические лица студии, однако тогда представители заверяли, что «вопрос решается».
Претензии правоохранительных органов связаны с офшорной компанией, с которой, по версии следствия, переводились средства, впоследствии использовавшиеся для финансирования экстремистской деятельности.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин отметил, что вне зависимости от исхода дела с дальнейшими аппеляциями, пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других проектов студии не стоит волноваться: внутриигровые покупки не могут быть основанием для обвинений в причастности к экстремизму.
Туда их, Китя и ко думали что они хитрые, но нашлись и похитрее
А че
А буква М это майл сру
хз че за игра, не играл ни разу, но тут новости бывали про нее
Я думал это картонная игра на мобилки, а оказалась на пк.
Есть пробитие.
Любопытно было бы взглянуть на доказательную базу, использовавшуюся для вынесения вердикта.
леста платит вротгеймингу - вротгейминг донатит всу.
док база в кратце.
Вообще пофиг. Но хотелось бы услышать основания для приговора // Евгений Поддубный
"ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать" (с)
Варгейминг помогает ВСУ, Леста является компанией которая распостраняет контент Варгейминга платя им деньги,которые идут на помощь ВСУ // Роман Юнусов
умуахахаха
Вротовгейминг делов наделал, а лесте теперь отвечать... // Владимир Николаевич
Сделали Лесту как дочку Варгейминга и деньги тянули с неё. Вот и вся история. // Александр Чуркин
Вротовгейминг, еще теми м.даками оказались // Владимир Николаевич
Государству мне не жалко денег.) // Александр Чуркин
Пока все выглядит, как обычный отжим бизнеса... Ищите того, кто в этом заинтересован, так и выйдете на заказчика...
Ну или чуть-чуть подождать и проследить за тем, кому все это достанется после государства.
А что изменится?Как доили дебилов танковых,так и дальше будут доить).