ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.3 188 оценок

Суд признал владельцев "Мира танков" экстремистами - "Леста Игры" собирается обжаловать это решение

butcher69 butcher69

Таганском суде Москвы принято резонансное решение: владельцы компании «Леста Игры», ответственной за популярные онлайн-проекты «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz, признаны экстремистами. Активы компании решено передать государству. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Решение может повлечь за собой серьёзные последствия: вплоть до удаления игр из цифровых магазинов и возможной аннуляции лицензий. Это поставит под угрозу будущее всех локализованных версий, которые появились после ухода Wargaming из России и Беларуси.

В «Леста Игры» с вердиктом не согласны и намерены его обжаловать. Адвокат компании Роман Макаров заявил, что были предоставлены все доказательства невиновности, но суд решил иначе. Ранее, ещё в апреле, были арестованы юридические лица студии, однако тогда представители заверяли, что «вопрос решается».

Претензии правоохранительных органов связаны с офшорной компанией, с которой, по версии следствия, переводились средства, впоследствии использовавшиеся для финансирования экстремистской деятельности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин отметил, что вне зависимости от исхода дела с дальнейшими аппеляциями, пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других проектов студии не стоит волноваться: внутриигровые покупки не могут быть основанием для обвинений в причастности к экстремизму.

52
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Mystic_Fox

Туда их, Китя и ко думали что они хитрые, но нашлись и похитрее

25
Unicorling
17
DepressedPyrrhus

А че

Kirill22092

А буква М это майл сру

Джо Лупа

хз че за игра, не играл ни разу, но тут новости бывали про нее

10
MAdach

Я думал это картонная игра на мобилки, а оказалась на пк.

RedDevil2811

Есть пробитие.

9
Tiger Goose

Любопытно было бы взглянуть на доказательную базу, использовавшуюся для вынесения вердикта.

7
Skorskis

леста платит вротгеймингу - вротгейминг донатит всу.

док база в кратце.

2
Пользователь ВКонтакте

Вообще пофиг. Но хотелось бы услышать основания для приговора // Евгений Поддубный

4
Grand_91

"ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать" (с)

4
Пользователь ВКонтакте

Варгейминг помогает ВСУ, Леста является компанией которая распостраняет контент Варгейминга платя им деньги,которые идут на помощь ВСУ // Роман Юнусов

11
ldssa jbcfsgfhd

умуахахаха

3
Пользователь ВКонтакте

Вротовгейминг делов наделал, а лесте теперь отвечать... // Владимир Николаевич

2
Пользователь ВКонтакте

Сделали Лесту как дочку Варгейминга и деньги тянули с неё. Вот и вся история. // Александр Чуркин

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Вротовгейминг, еще теми м.даками оказались // Владимир Николаевич

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Государству мне не жалко денег.) // Александр Чуркин

Footmob

Пока все выглядит, как обычный отжим бизнеса... Ищите того, кто в этом заинтересован, так и выйдете на заказчика...

Ну или чуть-чуть подождать и проследить за тем, кому все это достанется после государства.

2
SquealingKiefer

А что изменится?Как доили дебилов танковых,так и дальше будут доить).

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ