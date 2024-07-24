В "Мире танков" вышло большое обновление в честь дня рождения игры

В «Мире танков» вышло крупное обновление «Без тормозов», посвященное празднованию дня рождения онлайн-игры. В нем разработчики улучшили ангар, вернули режим гонок и многое другое.

В честь дня рождения «Мира танков» создатели игры добавили специальный праздничный ангар. Геймеры также смогут принять участие во множестве различных игровых событиях.

С 9 по 18 августа в ивенте «Гонки: рестарт» пользователи будут соревноваться на одном из четырех болидов, которые обладают уникальными характеристиками. Гонки пройдут на обновленной трассе.

Ко дню рождения «Мира танков» геймерам начислят праздничные контейнеры с новой механикой открытия — с помощью ключей или отмычек, которые можно получить за выполнение особых боевых задач. Ключи также можно приобрести во внутриигровом магазине.

Теперь ранговые бои пройдут по правилам «Стандартного боя», но в формате 10 на 10 и с техникой 9-го уровня. Продолжительность каждого сражения составит 10 минут. Ранговая карьера будет состоять из трех дивизионов по шесть званий в каждом. За каждый полученный ранг пользователи получат экспериментальное оборудование или предбоевые инструкции.

В «Мире танков» начнется клановое событие «Летняя экспедиция» на «Глобальной карте». Ивент пройдет в формате 15 на 15 с техникой 10-го уровня. Игроки смогут побороться за ценные награды, в том числе за легендарный T95/FV4201 CHIEFTAIN.

В обновлении «Без тормозов» разработчики скорректируют баланс техники. Изменения коснутся КВ-4 КТТС, M46 Patton KR, Super Conqueror, CS-53 и других машин.

Ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте «Мира танков».