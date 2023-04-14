TAPE: Unveil the Memories стало доступно для Nintendo Switch ©

Разработчики из BlackChiliGoat Studio сообщили о релизе TAPE: Unveil the Memories для Nintendo Switch, фантастического детективного приключения, действие которого происходит в Галисии 90-х годов.

Помните, что сильные стороны этой игры заключаются в оригинальности ее механики и повествования. Фантастическая игра, действие которой разворачивается в глубокой Испании 90-х, чистая ностальгия в стиле Твин Пикс. В нем вы найдете головоломки, которые заставят вас исследовать реальность и изменить прошлое, чтобы понять настоящее.

Мы в Антумбрии. Юная Ирия, дочь режиссера фильма ужасов, получает тревожное сообщение о бедствии от своего отца на кассете VHS. что ее отец посылает ей тревожное сообщение о бедствии. Так начинается исследование собственной памяти с помощью старой видеокамеры, способной раскрывать тайны прошлого и изменять настоящее, перемещаясь вперед, назад или останавливая элементы сценария.