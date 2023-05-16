Анонсирована новая MMORPG Tarisland для ПК и мобилок ©

Tarisland - это "массивная песочная MMORPG", которая только что была анонсирована и выйдет на ПК и мобильных устройствах в конце этого года. По словам разработчика, в игре будет несколько биомов, множество классов и огромный мир.



Игра будет иметь кросс-прогрессию и кросcплей, и, судя по всему, версия для ПК также будет включать настраиваемый интерфейс. Скоро состоится первое бета-тестирование, так что, возможно, некоторые из девяти различных классов ("каждый из которых полностью настраиваемый, что дает возможность гибко подстраивать персонажа под свои предпочтения и индивидуальные стили игры") будут доступны в игре.



Вы можете посмотреть официальный анонсирующий трейлер ниже, а также лор игры из пресс-релиза:

Говорят, что при рождении Вселенной существовали три первобытных бога - Лейт, Ахерон и Мойра. Они были таинственным образом связаны с началом и концом планет, только с разными ценностями и точками зрения - пока на планете под названием Тарис не возникла жизнь, вызвав Треугольный конфликт. Если не остановить угрозу, исходящую от Ахерона, Тарис падет.



Именно на этом фоне игроки начнут свое приключение. Куда бы они ни направили свой взгляд, они смогут попасть в огромный игровой мир Тарисландии. Различные биомы, среды и цивилизации, каждая со своей культурой, обеспечивают богатую игровую площадку, наполненную различными расами, от популярных до неизвестных. 10 различных режимов игры предлагают игрокам новые задания и способы исследовать все уголки разнообразного и захватывающего мира Тариса.

Ян Минь, продюсер Tarisland, пояснил: "Tarisland - это проект, над которым наша команда увлеченно работала последние три года. Для некоторых из нас это игра, которую мы мечтали создать и поделиться с игроками почти десять лет. Мы возвращаемся к сути того, что такое ММО, уделяем внимание мельчайшим деталям и совершенствуем каждый сантиметр игрового процесса".



Похоже, что для команды разработчиков важно, чтобы игра была справедливой средой для всех игроков: команда ссылается на то, что предметы, улучшающие атрибуты, можно только обменивать, а внутриигровые ресурсы обмениваются непосредственно между игроками. Разработчик утверждает, что "для продвижения вперед не требуется "гринд", а "оплата за победу" не является частью игры".