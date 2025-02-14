Для Teardown вышло крупное обновление 1.6 с множеством нововведений

Разработчики Teardown выпустили обновление 1.6, которое привносит множество интересных нововведений.

Главное новшество — камера от третьего лица, которая позволяет переключаться между видами и менять угол обзора во время разрушений. Также в игре появились играбельные персонажи из вселенной Löckelle, каждый из которых предлагает новые возможности.

Добавлен рагдолл Мерлин, доступный через меню спавна, что позволяет тестировать разрушения в забавной форме. Кроме того, расширены возможности моддинга: теперь игроки могут создавать собственных персонажей и использовать новую анимацию в API моддинга.

Обновление уже доступно на всех платформах!