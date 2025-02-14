Для Teardown вышло крупное обновление 1.6 с множеством нововведений

Разработчики Teardown выпустили обновление 1.6, которое привносит множество интересных нововведений.
Главное новшество — камера от третьего лица, которая позволяет переключаться между видами и менять угол обзора во время разрушений. Также в игре появились играбельные персонажи из вселенной Löckelle, каждый из которых предлагает новые возможности.
Добавлен рагдолл Мерлин, доступный через меню спавна, что позволяет тестировать разрушения в забавной форме. Кроме того, расширены возможности моддинга: теперь игроки могут создавать собственных персонажей и использовать новую анимацию в API моддинга.
Обновление уже доступно на всех платформах!
не верю глазам...
Teardown и оптимизация вещи несовместимые!
А вообще если без шуток - разрабы красавы! Улучшают легенду
Согласен,я случайно написал пост про обновление 1.5,хотя вышла 1.6 хаахахах