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Teardown 29.10.2020
Экшен, Инди, От первого лица, Песочница
9.3 10 328 оценок

Для Teardown вышло крупное обновление 1.6 с множеством нововведений

Marsi22
Новости

Разработчики Teardown выпустили обновление 1.6, которое привносит множество интересных нововведений.

Главное новшество — камера от третьего лица, которая позволяет переключаться между видами и менять угол обзора во время разрушений. Также в игре появились играбельные персонажи из вселенной Löckelle, каждый из которых предлагает новые возможности.

Добавлен рагдолл Мерлин, доступный через меню спавна, что позволяет тестировать разрушения в забавной форме. Кроме того, расширены возможности моддинга: теперь игроки могут создавать собственных персонажей и использовать новую анимацию в API моддинга.

Обновление уже доступно на всех платформах!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Фанат Миты

не верю глазам...

Teardown и оптимизация вещи несовместимые!

А вообще если без шуток - разрабы красавы! Улучшают легенду

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Marsi22

Согласен,я случайно написал пост про обновление 1.5,хотя вышла 1.6 хаахахах

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