AAWireless TWO+ избавит от проводов в машине c CarPlay и Android Auto

Кабели для CarPlay и Android Auto в машине — это прошлый век. Компания AAWireless, известная своими беспроводными адаптерами для Android, теперь выпускает универсальное решение TWO+, которое работает и с iPhone. Устройство уже стартовало на Indiegogo и обещает сделать салон аккуратнее, а жизнь водителя — проще.

Адаптер подключается к USB-порту автомобиля и автоматически связывается с телефоном при запуске двигателя. Больше не нужно каждый раз втыкать кабель — интерфейс CarPlay или Android Auto появляется на экране машины сам.

Плюсы TWO+:

Работает с обеими системами (CarPlay и Android Auto)

Компактный размер — не мешает в салоне

Многофункциональная кнопка для переключения между устройствами

Поддержка OTA-обновлений

Сейчас адаптер можно заказать на Indiegogo за 31€ / 2800 рублей (первая партия по €26 разлетелась мгновенно). Доставка начнётся в июле — ждать осталось недолго. Для тех, кто устал от проводов и хочет удобства, TWO+ выглядит отличным решением. Особенно оценят владельцы нескольких устройств или семей, где используют и iPhone, и Android. Главное — проверить совместимость с вашей машиной.