Apple готовит революцию для умного дома: роботизированный iPad и бюджетный гаджет

Apple не оставляет попыток завоевать новые рынки. После экспериментов с автомобильной индустрией компания всерьёз взялась за умный дом. По данным инсайдера Марка Гурмана, в разработке находятся как минимум два любопытных гаджета, которые могут перевернуть наши представления о "умном" жилье.

Главный хит — устройство на базе iPad с... роботизированной рукой! Пока детали держатся в секрете, но звучит как сценарий из фантастического фильма. Что это будет? Умный помощник, способный физически взаимодействовать с предметами? Или что-то ещё более неожиданное? Параллельно Apple готовит более доступную версию под кодовым именем J490. Изначально её планировали выпустить раньше, но дорабатывают интеграцию с Siri. Если всё пойдёт по плану, этот гаджет может появиться уже в конце 2024 года.

Напомним, предыдущие попытки Apple покорить рынок умного дома с HomePod и HomePod mini оказались не такими успешными, как хотелось бы. Но похоже, компания извлекла уроки и теперь возвращается с более амбициозными проектами. Эксперты отмечают: если Apple действительно представит эти новинки, это может стать переломным моментом для всей индустрии умного дома. Остаётся ждать официальных анонсов — вероятно, они состоятся в 2025-2026 годах.

Главный вопрос: готовы ли потребители к таким инновациям? И сможет ли Apple наконец-то повторить в сегменте умного дома тот успех, который ей удалось достичь со смартфонами и планшетами?