Apple против ЕС: Гигант защищает данные пользователей от новых правил

Apple вступила в жёсткое противостояние с Европейским союзом из-за новых требований цифрового регулирования. Компания утверждает, что Закон о цифровых рынках (DMA) вынуждает её раскрывать конфиденциальные данные пользователей, что создаёт угрозу их безопасности.

В своём официальном заявлении Apple назвала правила ЕС "неоправданно дорогими" и "подавляющими инновации". Особую тревогу вызывает запрос сторонних компаний (включая Meta) на доступ к:

Содержимому уведомлений

Полной истории подключений к Wi-Fi

Персональным данным, которых у Apple даже нет

Компания подчёркивает, что Meta особенно активно запрашивает информацию, часто не связанную с её основными сервисами.

Если апелляция Apple не будет удовлетворена, компании грозит штраф в $570 миллионов. Apple также жалуется на отсутствие диалога с регуляторами — по её словам, ЕС игнорирует возражения и предложения компании.

Этот конфликт может стать поворотным моментом в регулировании Big Tech в Европе. Пока Apple продолжает борьбу за приватность пользователей, но время на переговоры быстро истекает.