ASRock готовит белоснежную Radeon RX 9070 XT Taichi с экстремальным разгоном

ASRock удивила фанатов на выставке Computex, представив концептуальную видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi White OC в премиальном белом исполнении. Это не просто эстетическое обновление — карта обещает рекордные 3.1 ГГц на чипе Navi 48 (RDNA 4) и получила фирменную систему охлаждения Taichi с инновационными фишками.
Что особенного в Taichi White OC:
- Трёхслотовый дизайн с тремя 100-мм вентиляторами Striped Ring
- Фазовые термопрокладки и продвинутая система Taichi 3x Cooling
- Встроенный LCD-дисплей (новинка для серии Taichi)
- Управляемая RGB-подсветка через Polychrome Sync
- Dual BIOS для тонкой настройки
Параллельно ASRock показала профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9700 Creator с 32 ГБ памяти и частотой до 2920 МГц. Её ключевые особенности:
- Компактный 2-слотовый дизайн
- Система охлаждения с испарительной камерой
- Термоинтерфейс Honeywell PTM7950
Для более доступного сегмента компания подготовила кастомные RX 9060 XT:
- Steel Legend OC (3 вентилятора)
- Challenger OC (2 вентилятора)
Обе версии разогнаны до 3290 МГц и сохраняют разумную цену около 299−299−349.
Если концепт Taichi White дойдёт до производства, он может стать новым фаворитом оверклокеров и эстетов — особенно в сочетании с белыми сборками. Остаётся ждать финальных спецификаций и тестов производительности.