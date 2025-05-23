ASRock готовит белоснежную Radeon RX 9070 XT Taichi с экстремальным разгоном

ASRock удивила фанатов на выставке Computex, представив концептуальную видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi White OC в премиальном белом исполнении. Это не просто эстетическое обновление — карта обещает рекордные 3.1 ГГц на чипе Navi 48 (RDNA 4) и получила фирменную систему охлаждения Taichi с инновационными фишками.

Что особенного в Taichi White OC:

Трёхслотовый дизайн с тремя 100-мм вентиляторами Striped Ring

Фазовые термопрокладки и продвинутая система Taichi 3x Cooling

Встроенный LCD-дисплей (новинка для серии Taichi)

Управляемая RGB-подсветка через Polychrome Sync

Dual BIOS для тонкой настройки

Параллельно ASRock показала профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9700 Creator с 32 ГБ памяти и частотой до 2920 МГц. Её ключевые особенности:

Компактный 2-слотовый дизайн

Система охлаждения с испарительной камерой

Термоинтерфейс Honeywell PTM7950

Для более доступного сегмента компания подготовила кастомные RX 9060 XT:

Steel Legend OC (3 вентилятора)

Challenger OC (2 вентилятора)

Обе версии разогнаны до 3290 МГц и сохраняют разумную цену около 299−299−349.

Если концепт Taichi White дойдёт до производства, он может стать новым фаворитом оверклокеров и эстетов — особенно в сочетании с белыми сборками. Остаётся ждать финальных спецификаций и тестов производительности.