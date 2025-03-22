DeepSeek: китайский ИИ, который бросил вызов США и заставил мир задуматься

Китайский ИИ-стартап DeepSeek стремительно ворвался на мировую арену, вызвав панику у конкурентов и обрушив акции Nvidia. Американские регуляторы уже готовят запреты, а Microsoft и Meta пытаются понять, друг это или враг.

Еще недавно о DeepSeek никто не знал, а сегодня его чат-бот занимает первые места в App Store и Google Play, а его модели ставят под угрозу доминирование OpenAI. Этот стремительный успех заставил технологический мир задаться вопросом: смогут ли США сохранить лидерство в ИИ или Китай вот-вот их догонит? Но кто стоит за DeepSeek? Компания была создана в 2015 году как финансовый хедж-фонд, использующий алгоритмы ИИ для торговли. Со временем DeepSeek переросла в отдельную лабораторию ИИ, а затем – в полноценный стартап, который начал разрабатывать собственные модели.

DeepSeek не просто создает ИИ – он делает это дешево и эффективно. В 2023 году компания выпустила DeepSeek-V2, который оказался настолько производительным и доступным, что конкурентам, включая Alibaba и ByteDance, пришлось срочно снижать цены. А уже в декабре 2024 года появился DeepSeek-V3, который, по данным внутренних тестов, превзошел даже GPT-4o от OpenAI. Еще один прорыв DeepSeek – модель рассуждений R1, выпущенная в январе. В отличие от стандартных ИИ-моделей, которые просто предсказывают следующий символ, R1 умеет «думать», проверять факты и избегать фейков. Он медленнее, но точнее и надежнее, особенно в области науки и математики.

Однако есть и другая сторона. DeepSeek – китайская компания, а это значит, что ее модели подвергаются жесткой цензуре. Например, чат-бот откажется обсуждать Тяньаньмэнь или Тайвань, а в ответах модели заложены «основные социалистические ценности». С финансовой точки зрения DeepSeek выглядит загадкой. Компания не берет деньги у инвесторов, предлагает свои модели по заниженным ценам или бесплатно и, похоже, работает на грани рентабельности. Одни считают это революцией в ИИ, другие – госспонсируемой стратегией Китая по захвату рынка.

Этот успех не остался незамеченным. В марте США начали обсуждать запрет DeepSeek на государственных устройствах, а OpenAI прямо назвала его «инструментом государства». Южная Корея уже запретила DeepSeek, а Нью-Йорк последовал ее примеру. Microsoft, однако, добавила DeepSeek в Azure AI Foundry, свою платформу для корпоративного ИИ. Тем временем генеральный директор Meta не скрывает обеспокоенности, а Nvidia, напротив, признает инновации DeepSeek, ведь такие модели увеличивают спрос на мощные чипы.

Что дальше? DeepSeek продолжит улучшать свои модели, но его будущее зависит не только от технологий, но и от политики. США боятся китайского влияния в ИИ, и, возможно, скоро DeepSeek столкнется с глобальными ограничениями. Однако одно уже ясно: этот китайский стартап серьезно изменил расстановку сил в гонке ИИ.