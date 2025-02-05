Экран в Galaxy S25 Ultra защищён от падений, но не от царапин

Samsung представила Galaxy S25 Ultra с обновлённым защитным стеклом Gorilla Armor 2. Corning заявляет, что это стекло выдерживает падение с высоты 2,2 метра на бетон и остаётся таким же устойчивым к царапинам, как и оригинальное Gorilla Armor, установленное в S24 Ultra. Однако тесты на прочность показывают, что не всё так идеально.

Известный блогер Зак с канала JerryRigEverything провёл тест Galaxy S25 Ultra. Результат: экран начал царапаться на уровне 6 по шкале Мооса. Для сравнения, S24 Ultra демонстрировал стойкость до уровня 7. Хотя на экране прошлогодней модели тоже оставались небольшие следы после воздействия инструментом 6-го уровня, на S25 Ultra они оказались гораздо заметнее.

Почему так произошло? Всё дело в физике. Чтобы улучшить защиту от падений, инженеры сделали стекло менее хрупким, что автоматически сделало его чуть мягче. А мягкое стекло, как известно, легче царапается. Это своеобразный компромисс: либо телефон выдерживает падение, либо демонстрирует максимальную устойчивость к мелким повреждениям.

Samsung явно сделала выбор в пользу защиты от ударов, ведь для большинства пользователей важнее спасти экран при падении, чем избежать пары царапин. Тем не менее, Gorilla Armor 2 по-прежнему радует отличными антибликовыми характеристиками, а также устранением проблем с зернистостью, которые были у S24 Ultra на минимальной яркости.

Вывод простой: Galaxy S25 Ultra стал выносливее к падениям, но царапины теперь — вопрос времени. Любителям носить телефон без защитного стекла стоит быть осторожнее с ключами и жёсткими поверхностями.