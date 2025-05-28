Exynos 2500 в Galaxy Z Flip7: только для Кореи или мировой релиз?

Скоростоящий анонс Galaxy Z Flip7 и Z Fold7 в начале июля обещает быть интересным — особенно из-за чипсетной путаницы. Недавние утечки указывали, что Z Flip7 получит давно ожидаемый Exynos 2500 по всему миру, но теперь корейские источники утверждают обратное: Samsung ограничит его использование только домашним рынком, а остальной мир получит Snapdragon 8 Elite.

Ситуация осложняется тем, что:

Z Fold7 точно будет использовать Snapdragon во всех регионах

Это первый случай, когда Exynos появится в складном смартфоне Samsung

Чип изначально разрабатывался для S25, но был отложен из-за проблем с производством

Если информация верна, корейские пользователи станут единственными, кто протестирует новый Exynos в Z Flip7. Для Samsung это важный, но рискованный шаг — после проблем с предыдущими чипами компании нужно доказать, что Exynos 2500 действительно готов к премиум-устройствам.

Осталось всего несколько недель до официального анонса — тогда мы и узнаем, какая из версий окажется правдой. Пока ясно одно: Samsung не оставляет попыток вернуть свои процессоры в флагманы, но действует крайне осторожно.