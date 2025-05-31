Find X8 Ultra под прессом: как флагман Oppo пережил экстремальные испытания

Китайский эксклюзив прошел проверку на прочность у Зака из JerryRigEverything. Результаты удивили – телефон выдержал не всё, но показал характер. Флагман Oppo Find X8 Ultra, доступный только в Китае, попал в руки известного ютубера Зака (JerryRigEverything), который устроил ему настоящее стресс-тестирование.

Сначала всё шло по стандартному сценарию:

Экран начал царапаться на 6 уровне по шкале Мооса

Металлическая рама подтвердила свою прочность

Дисплей выдержал 35 секунд прямого контакта с огнём без последствий

Но настоящий сюрприз ждал в тесте на изгиб. При давлении на переднюю панель корпус треснул по линии антенны между кнопками управления. Хотя телефон не развалился полностью, его герметичность и защита от воды теперь под вопросом.

В завершение видео Зак разобрал устройство, показав внутреннюю компоновку флагмана. Для тех, кто хочет узнать больше о Find X8 Ultra, рекомендуем наш подробный обзор этого необычного смартфона, который мир так и не увидел.

P.S. Oppo явно сделала ставку на стиль, а не на абсолютную прочность – но даже после такого жёсткого теста телефон сохранил работоспособность, что уже результат!