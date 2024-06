Фирма Nothing готовит к выпуску бюджетного смартфона CMF Phone 1

Недавно компания Nothing опубликовала в социальной сети X тизерное изображение нового устройства, что вызвало предположения о предстоящем выпуске нового смартфона. Эти предположения подтвердились: в новом сообщении Nothing объявила, что устройство будет называться CMF Phone 1 — это первый смартфон бренда CMF by Nothing.

В подтверждение информации о дебютном смартфоне CMF by Nothing компания показала изображение еще одного фрагмента устройства. Очевидно, что производитель уделил особое внимание дизайну, фокусируясь на сегменте смартфонов, который часто упускается из виду крупными производителями. На этом официальная информация заканчивается, однако инсайдеры в соцсетях поделились предполагаемыми техническими характеристиками устройства.

Согласно неподтвержденным данным, первый смартфон CMF будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, встроенным накопителем UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ с поддержкой карт памяти, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, двумя 50-мегапиксельными камерами, корпусом из поликарбоната и аккумулятором с поддержкой 33-Вт зарядки.

Nothing обещает, что смартфон выйдет уже скоро, однако неофициальные источники утверждают, что потенциальным покупателям придется ждать до июня. Ожидается, что стоимость устройства будет варьироваться от $249 до $279.