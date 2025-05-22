Galaxy Watch8 Classic: культовый безель возвращается в новом облике

Samsung возрождает легендарную линейку Classic в своих умных часах — и первые CAD-рендеры Galaxy Watch8 Classic уже в сети! Модель получила неожиданный квадратный корпус, явно навеянный прошлогодним Galaxy Watch Ultra. По слухам, обычные Watch8 тоже перейдут на аналогичный дизайн. Официальная премьера ожидается в начале июля — вместе с новыми складными смартфонами Z Fold7 и Z Flip7. Watch8 Classic, судя по утечкам, выйдет только в одном размере (46/47 мм) и получит аккумулятор на 450 мАч.

Что известно о характеристиках?

Экран: круглый, ~1,5 дюйма (несмотря на квадратный корпус!)

Габариты: 46 × 46,5 × 14,2 мм — довольно массивно

Модификации: версии с LTE и без

ОС: вероятно, One UI 8 Watch на базе свежей Wear OS 6

Главная фишка Classic-серии — физический вращающийся безель — сохранится, но как он впишется в новый формат, пока загадка. Samsung явно экспериментирует с дизайном, пытаясь объединить лучшее от Ultra и классических моделей.

Остальные детали пока под покровом тайны, но до анонса осталось недолго. Готовьтесь: возвращение культовых часов обещает быть ярким!