Gigabyte представила стильную белую RTX 5090 с необычным расположением разъёма питания

Gigabyte удивила фанатов необычным подходом к дизайну флагманской видеокарты. Новая AORUS GeForce RTX 5090 Stealth ICE выполнена в премиальном белом цвете и получила революционное расположение 16-контактного разъёма питания — он спрятан на тыльной стороне платы под третьим вентилятором.

Ключевые особенности новинки:

Трёхслотовый дизайн с тремя 7-лопастными вентиляторами

Улучшенная система охлаждения с испарительной камерой и тепловыми трубками

Встроенный ЖК-дисплей для мониторинга параметров

Инновационное расположение разъёма питания для лучшего теплоотвода

Вместе с видеокартой Gigabyte представила и новый блок питания AORUS P1600W 80+ Titanium:

Полностью модульная конструкция

Поддержка стандартов PCIe 5.1 и ATX 3.1

Возможность питания двух RTX 5090 одновременно

Встроенный ЖК-монитор для контроля параметров

Хотя точные цены и дата выхода пока не раскрываются, очевидно, что Gigabyte сделала ставку на премиальный сегмент. Белый цвет и нестандартные инженерные решения должны понравиться сборщикам эксклюзивных систем. Ожидается, что новинки появятся в продаже в течение ближайших месяцев.