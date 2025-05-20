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Gigabyte представила стильную белую RTX 5090 с необычным расположением разъёма питания

Gigabyte удивила фанатов необычным подходом к дизайну флагманской видеокарты. Новая AORUS GeForce RTX 5090 Stealth ICE выполнена в премиальном белом цвете и получила революционное расположение 16-контактного разъёма питания — он спрятан на тыльной стороне платы под третьим вентилятором.

Ключевые особенности новинки:

  • Трёхслотовый дизайн с тремя 7-лопастными вентиляторами
  • Улучшенная система охлаждения с испарительной камерой и тепловыми трубками
  • Встроенный ЖК-дисплей для мониторинга параметров
  • Инновационное расположение разъёма питания для лучшего теплоотвода

Вместе с видеокартой Gigabyte представила и новый блок питания AORUS P1600W 80+ Titanium:

  • Полностью модульная конструкция
  • Поддержка стандартов PCIe 5.1 и ATX 3.1
  • Возможность питания двух RTX 5090 одновременно
  • Встроенный ЖК-монитор для контроля параметров

Хотя точные цены и дата выхода пока не раскрываются, очевидно, что Gigabyte сделала ставку на премиальный сегмент. Белый цвет и нестандартные инженерные решения должны понравиться сборщикам эксклюзивных систем. Ожидается, что новинки появятся в продаже в течение ближайших месяцев.