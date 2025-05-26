HighPoint представляет "монстра" хранения данных: 1 ПБайт в компактном корпусе

HighPoint совершила прорыв в мире систем хранения, представив внешнее решение колоссальной ёмкости — целых 976 ТБ (почти 1 ПБайт) в компактном корпусе размером с небольшой системный блок. Это хранилище построено на восьми SSD Solidigm D5-P5336 по 122,88 ТБ каждый и способно развивать умопомрачительную скорость передачи данных до 28 ГБ/с — идеальный вариант для работы с искусственным интеллектом, обработки видео 8K и сложных аналитических задач.

В основе системы лежит шасси RocketStor 6542AW с интерфейсом PCIe 4.0 x16, которое подключается к компьютеру через специальную плату RocketRAID 1544. Восемь накопителей U.2 формата работают в режиме RAID, предлагая не только огромную ёмкость, но и впечатляющую производительность: 7400 МБ/с на чтении и 3200 МБ/с на записи. Система оснащена тихими вентиляторами и поддерживает работу в широком температурном диапазоне от +5 до +55°C.

Такой "монстр" хранения явно не для домашнего использования. Он создан для:

Студий видеопроизводства, работающих с контентом 8K и выше

Дата-центров, занимающихся машинным обучением

Научных организаций, обрабатывающих огромные массивы данных

Хотя точная стоимость комплекта не объявлена, примерные расчёты показывают, что за полный комплект придётся выложить около $132 000. Для сравнения, предыдущая версия системы на 491 ТБ стоит "всего" $79 000.

Это решение от HighPoint устанавливает новый стандарт для профессиональных систем хранения, предлагая уникальное сочетание ёмкости, скорости и компактности. Правда, позволить себе такой "накопитель" смогут лишь крупные компании и исследовательские центры.