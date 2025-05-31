HMD готовит смартфоны Skyline и первые умные часы: все подробности утечек

Компания анонсирует сразу два флагмана и две модели носимых устройств. Утечки раскрыли полные характеристики будущих новинок.

Согласно свежим данным, линейка HMD Skyline пополнится двумя моделями. Базовая версия Skyline 2 получит 6,55-дюймовый pOLED-экран с частотой 144 Гц и яркостью 1200 нит. Под капотом — процессор Snapdragon 7s Gen 3 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки Qi 2.0. Фотомодуль включает основную камеру на 108 МП с оптической стабилизацией и два дополнительных датчика.

Модель Skyline GT предложит улучшенный экран с яркостью до 2000 нит и более мощный чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Камеры получат апгрейд: два датчика по 50 МП плюс 3D ToF-сенсор. Устройство будет защищено по стандарту IP67 и получит специальную кнопку для быстрого запуска камеры.

HMD представит свои первые смарт-часы Rubber 1 и Rubber 1S. Старшая модель оснащена необычной 2-МП камерой и 1,85-дюймовым OLED-экраном. Младшая версия получит компактный 1,07-дюймовый дисплей. Обе модели работают на Wear OS и поддерживают мониторинг здоровья.

Все новинки должны выйти в ближайшее время, но компания пока держит точные даты в секрете. Судя по характеристикам, HMD делает ставку на баланс производительности и инноваций.