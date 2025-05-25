Honor MagicBook Pro 14: мощный ноутбук с огромной батареей и экосистемными фишками

Honor представила профессиональный ноутбук MagicBook Pro 14, который должен стать идеальным инструментом для работы и творчества. Вместе с ним компания анонсировала новые умные часы, планшет и смартфоны, завершая формирование собственной экосистемы устройств.

Под крышкой новинки скрывается процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами и рекордная для 14-дюймовых ноутбуков батарея емкостью 92 Вт·ч, обеспечивающая до 12 часов автономной работы. Устройство поддерживает 100-ваттную быструю зарядку и уникальную функцию обратной зарядки других гаджетов через USB-C порт.

Особое внимание производитель уделил экосистемной интеграции. Технология Cross-OS Connectivity позволяет легко передавать файлы между устройствами на iOS, Android и Windows без использования кабелей. Функция HONOR Share теперь работает даже с iPhone, а набор фирменных приложений значительно упрощает мультиэкранную работу.

Ноутбук получил 14,6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 3120×2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей оснащен технологией PWM-затемнения 4320 Гц, специальным режимом для чтения E-Book и имеет сертификаты TÜV Rheinland, подтверждающие защиту глаз пользователя. При толщине всего 15,9 мм и весе 1,37 кг устройство предлагает впечатляющие 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителя.

В Малайзии новинка уже поступила в продажу по цене 4999 ринггитов (около 1182 долларов). В комплекте покупатели получают годовую подписку на Microsoft 365 Personal и фирменный рюкзак HONOR, пока предложение действительно. MagicBook Pro 14 выглядит серьезным претендентом в сегменте ультрабуков, особенно для пользователей, уже имеющих другие устройства Honor.