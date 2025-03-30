Игры в Android Auto теперь доступны, но только "на парковке"

В бета-версии Android Auto 14.1 появилась возможность запускать мобильные игры прямо на экране автомобиля. Пока тестировщикам доступны Angry Birds 2, Candy Crush Soda Saga, Farm Heroes Saga и Beach Buggy Racing. Чтобы поиграть, достаточно установить игру на смартфон, подключённый к Android Auto.

Однако есть важное ограничение: игры работают только в режиме парковки. Как только автомобиль тронется, они автоматически закрываются. Это сделано, чтобы не отвлекать водителя. Кроме того, Google впервые добавила в Android Auto полноэкранный режим, который пока доступен только для игр, но в будущем может появиться и в других приложениях.

Ранее Google уже экспериментировала с игровым контентом — в 2021 году в Android Auto появились простые HTML5-игры через GameSnacks. Однако текущее обновление выглядит как первый шаг к полноценной интеграции мобильных развлечений в автомобильную систему. Пока точная дата выхода Android Auto 14.1 из беты неизвестна, как и планы по расширению списка игр.