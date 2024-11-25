LG и Samsung создадут "настоящий" ИИ-смартфон, но его нельзя будет купить

LG, хоть и закрыла своё подразделение по производству смартфонов в 2021 году, вовсе не отошла от мобильного рынка. Компания остаётся активным игроком благодаря своему оператору связи LG Uplus — одной из крупнейших мобильных сетей Южной Кореи — и разработкам в области искусственного интеллекта. По информации инсайдеров, LG планирует интеграцию своего нового ИИ-помощника в смартфон Samsung уже в следующем году.

Недавно LG Uplus представила в Южной Корее собственного ИИ-ассистента под названием ixi-O. Теперь появились сведения о том, что эта технология может стать частью программного обеспечения нового смартфона Samsung, который разрабатывается эксклюзивно для LG Uplus. Предполагается, что новинка, возможно получившая рабочее название Galaxy ixi-O, выйдет на рынок в 2025 году.

По сообщениям, Samsung и LG заключили соглашение о создании «по-настоящему умного смартфона». Samsung займётся разработкой устройства с нуля, чтобы максимально адаптировать его под технологии LG и нового помощника ixi-O. Это позволит интегрировать ИИ на аппаратном и программном уровнях, делая работу ассистента более эффективной.

Хотя официальное название устройства ещё неизвестно, многие СМИ называют его Galaxy ixi-O, подразумевая связь с линейкой Galaxy и эксклюзивность для сети LG Uplus. На данный момент проект ориентирован исключительно на рынок Южной Кореи, однако аналитики не исключают, что Samsung может повторить подобный подход с другими операторами, заинтересованными во внедрении собственных ИИ-решений.