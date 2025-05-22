Механические клавиатуры Royal Kludge на Computex 2025: выбор для каждого

На Computex 2025 бренд Royal Kludge (RK) продемонстрировал впечатляющую линейку механических клавиатур, охватывающую все возможные форматы — от минималистичных до почти полноразмерных. Наш обзор поможет разобраться, какая модель подойдёт именно вам.

Для любителей минимализма RK представила 60% клавиатуру, оставив только буквенно-цифровой блок. Несмотря на отсутствие функциональных клавиш и стрелок, модель привлекает необычным дизайном колпачков с завитками и надписями на нижней грани.

Чуть более функциональный вариант — 65% раскладка (например, RK68), которая возвращает стрелки и часть управляющих клавиш. Особенность этой модели — встроенный ремешок для переноски и стильный фиолетово-белый дизайн, делающий её идеальным выбором для LAN-вечеринок.

75% клавиатуры предлагают золотую середину между компактностью и удобством. В ассортименте RK представлены как низкопрофильные версии, так и модели с дополнительными макроклавишами, регулятором громкости и даже ЖК-дисплеем. Палитра цветов варьируется от классических монохромных вариантов до ретро-комбинаций в бежевых и коричневых тонах.

Для тех, кто не готов жертвовать Num Pad, но хочет сэкономить место, RK предлагает 96% раскладку. Она сохраняет большинство функций полноразмерной клавиатуры, компактно размещая цифровой блок. Дополнительный бонус — ЖК-экран с полезной информацией и регулятор громкости в правом верхнем углу.

Почти все представленные модели поддерживают три режима подключения: Bluetooth, 2.4 GHz беспроводное и проводное через USB. Такой подход обеспечивает гибкость использования как дома, так и в путешествиях.

С таким разнообразием форм-факторов, дизайнов и функциональных возможностей Royal Kludge доказала, что может предложить идеальную клавиатуру для любого пользователя — от минималистов до тех, кто ценит максимальную функциональность.