Многие расширения для Chrome скоро перестанут работать

С 3 июня Google начнет отключение расширений для Chrome, созданных с использованием фреймворка Manifest V2, что может повлиять на работу блокировщиков рекламы. Первыми изменения заметят пользователи предварительных версий браузера.

Процесс отключения расширений на основе Manifest V2 стартует 3 июня и сначала затронет пользователей бета-версий браузера, включая каналы Dev и Canary. Google сообщила в блоге Chromium, что пользователи с установленными расширениями Manifest V2 увидят предупреждающий баннер на странице управления расширениями chrome://extensions, информирующий о предстоящем прекращении их поддержки.

Для пользователей стабильной версии Chrome отключение расширений старого образца будет происходить постепенно в ближайшие месяцы с целью завершить переход к началу следующего года. Google стремится перевести всех пользователей на расширения, созданные на фреймворке Manifest V3, который, по словам компании, является более безопасным и конфиденциальным. На это потребовалось несколько лет, и хотя Manifest V3 предназначен для защиты от агрессивного сбора данных, он подвергается критике за возможное нарушение работы блокировщиков рекламы.

Google не согласна с критикой, утверждая, что более 85% активно поддерживаемых расширений в Chrome Web Store уже используют Manifest V3, включая популярные блокировщики рекламы такие как AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin и AdGuard. В блоге компании отмечается, что пользователи могут выбирать версии расширений на основе Manifest V3. Например, uBlock Origin Lite уже доступен, хотя 37 млн пользователей все еще используют версию на основе Manifest V2.

Новая версия фреймворка может снизить эффективность блокировщиков рекламы. Adblock предупреждает, что автоматические обновления фильтров, которые происходят несколько раз в день, больше не будут работать так же эффективно с Manifest V3. Однако разработчики нашли способ обхода через обновления списка дифференциальных фильтров и надеются, что пользователи не заметят разницы.

Чтобы ускорить переход на Manifest V3, Google планирует удалить метку "Рекомендованные" из расширений на основе Manifest V2 в Chrome Web Store. Разработчики смогут поддерживать старые расширения до июня 2025 года.