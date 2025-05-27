Moto G86 готов к выходу: сертификация подтвердила скорый релиз

Скоро на прилавках появится новый смартфон Motorola — Moto G86. Устройство уже прошло сертификацию в Европе (EEC) и Китае (MIIT и 3C), что подтверждает его скорый выход. Напомним, в апреле появились первые рендеры телефона, а в начале июня стали известны все его характеристики.

Интересно, что в Китае смартфон может выйти под другим именем — как S60 Neo (аналогично прошлогодней модели G85, которая там называлась S50 Neo). Но главное отличие китайской версии — увеличенный аккумулятор: 6720 мАч против 5200 мАч в глобальной версии.

Что еще известно о новинке:

6,67-дюймовый pOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц

Защитное стекло Gorilla Glass 7i

Процессор MediaTek Dimensity 7300

До 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти

Основная камера 50 МП + сверхширокоугольная 8 МП

Предустановленная Android 15

Ожидается, что в Европе Moto G86 с 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти будет стоить около 330 евро. Судя по сертификации, ждать осталось недолго — официальный анонс может состояться уже в ближайшие недели.