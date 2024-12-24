MSI выпустили необычный портативный SSD DATAMAG 20Gbps

MSI расширяет ассортимент своей продукции новым внешним SSD — DATAMAG 20Gbps, созданным для тех, кто работает с большими объемами данных. Оснащенный интерфейсом USB 3.2 2×2, накопитель обеспечивает скорость передачи до 20 Гбит/с, что делает его идеальным для записи видео в формате 4K ProRes и работы с крупными проектами. Скорости чтения и записи достигают 1600 и 1500 Мбайт/с соответственно, благодаря чему DATAMAG становится отличным решением для профессионалов и энтузиастов.

Компактный корпус из алюминиевого сплава не только выглядит стильно, но и эффективно отводит тепло, обеспечивая надежную работу устройства. С габаритами всего 66 × 66 × 13 мм и весом 81 грамм SSD легко помещается в карман. Удобное магнитное крепление позволяет фиксировать накопитель на различных поверхностях, включая устройства с поддержкой MagSafe. Для других гаджетов в комплекте предусмотрены дополнительные магнитные кольца.

DATAMAG 20Gbps совместим с множеством устройств: компьютерами на Windows и macOS, смартфонами на iOS и Android, планшетами, игровыми консолями и цифровыми камерами. Кабель USB-C и переходник USB-C на USB-A, входящие в комплект, обеспечивают универсальность подключения. Накопитель будет доступен в версиях объемом 1, 2 и 4 Тбайт, что позволяет подобрать подходящий вариант для любых задач.

Высокая скорость, надежность и удобство использования делают DATAMAG отличным выбором для профессиональных фотографов, видеографов, геймеров и всех, кто ценит производительность. С пятилетней гарантией от MSI этот SSD становится не только полезным, но и долгосрочным вложением.