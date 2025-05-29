Мягкий робот, который печатает себя сам: революция в 3D-печати

Исследователи из Эдинбургского университета совершили прорыв в робототехнике — они разработали первого мягкого робота, который может ходить сразу после 3D-печати. Проект под названием Flex Printer использует инновационный подход к созданию жидких мягких систем и уже доступен как open-source.
Как это работает?
- Робот печатается целиком, включая внутренние пневматические каналы
- После печати к нему подключают воздушный шланг
- Давление воздуха заставляет конечности двигаться — робот начинает ходить
Главная сложность заключалась в печати гибких материалов под точным углом — это критически важно для прочности и функциональности воздушных каналов.
Почему это важно?
Технология открывает новые возможности для:
- Мягкой робототехники
- Биомедицинских устройств
- Адаптивных механизмов
Ученые специально сделали проект открытым, чтобы ускорить развитие направления. Если вас интересует 3D-печать, у нас есть подборка лучших принтеров и обучающих материалов для начинающих.
Этот робот — лишь первый шаг к будущему, где мягкие машины смогут создавать себя сами!