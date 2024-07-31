Ноутбук с запахом роз — необычная коллаборация Asus

Asus совместно с парфюмерным брендом Anna Sui выпустила уникальный ноутбук Adol Book 14, который не только впечатляет своими техническими характеристиками, но и умеет источать ароматы роз, цитрусов или ягод. Это первый в мире ноутбук с функцией ароматерапии, что делает его особенным среди других устройств.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 240 Гц и поддержкой 100% цветового охвата DCI-P3. Показатель точности цветопередачи Delta E <2 обеспечивает качественное отображение цветов. Внутри устройства находится мощный восьмиядерный процессор AMD Ryzen 8945H с тактовой частотой до 5,2 ГГц. За производительность также отвечает 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-7500 и 1 Тбайт SSD PCIe 4.0.

Ноутбук оснащён батареей ёмкостью 75 Вт·ч, что обеспечивает до 14 часов воспроизведения видео в формате 1080p на одном заряде.

Главной изюминкой Adol Book 14 является встроенный аромадиффузор. На крышке ноутбука расположен отсек, в который вставляется специальный ароматический картридж. Он крепится с помощью магнита, что позволяет легко менять ароматы.

В комплекте с ноутбуком идут три разных ароматических картриджа, флакон духов Anna Sui’s Wishing Elf Perfume (50 мл), стильная сумка для ноутбука, кастомная мышь и набор наклеек. Стоимость этой необычной новинки составляет 6999 юаней (примерно $974).