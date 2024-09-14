Новый рекорд скорости DDR5 — представлен комплект Asgard THOR 9600

Компания Asgard представила свою новейшую DDR5 память, которая значительно превосходит текущие скорости высокоскоростных модулей оперативной памяти. Новый комплект Thor DDR5 с пропускной способностью 9600 MT/s и таймингами CL44 стал заменой предыдущей модели, которая разгонялась до 9200 MT/s. Thor DDR5 9600 MT/s CL44 — это память типа CUDIMM, которая отличается лучшей целостностью сигнала по сравнению с обычными модулями DIMM.

CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module) использует CKD (Clock Driver), что помогает регенерировать тактовый сигнал и обеспечивает стабильную работу на более высоких частотах. Именно этого удалось достичь с Thor DDR5 9600 MT/s, что делает его самым быстрым на сегодняшний день комплектом памяти DDR5 по частоте.

По данным компании, CKD в модулях Thor DDR5 устраняет узкие места в передаче данных, улучшая взаимодействие между процессором и памятью. Эти модули могут работать на частоте 4800 МТ/с, что фактически эквивалентно 9600 МТ/с, благодаря режиму работы 2:1 с процессорами Intel. Информация о модулях Asgard Thor, включая производителя DRAM — SK Hynix, и задержку CAS, отображается через утилиту CPU-Z.

Thor DDR5 9600 MT/s CL44 по своей производительности сопоставима с памятью DDR5 6400 MT/s на таймингах CL30, что впечатляет, так как пользователи получают большую пропускную способность. Asgard заявляет, что новый комплект разработан для последних платформ AMD и Intel, поддерживающих более высокие тактовые частоты. Примечательно, что комплект был продемонстрирован в режиме Gear 2, однако подробности о совместимой материнской плате или процессоре пока не разглашаются.

Недавно было замечено, что материнская плата ASRock Z890 Taichi поддерживает частоту оперативной памяти до 9200 МТ/с, что на 2000 МТ/с больше, чем у предыдущей модели Z790 Taichi. Ожидается, что будущие платформы Intel смогут поддерживать ещё более высокие скорости, а Asgard уже заявила о планах выпустить память с частотой свыше 10 000 МТ/с. На выставке Computex Lexar также показала свои модули CUDIMM со скоростью до 9600 MT/s.

Модули Thor DDR5 будут представлены в двух цветах: Polar Night Black и Lightning Silver. Радиаторы охлаждения не слишком высокие, как видно на фото, но их дизайн рассчитан на эффективное рассеивание тепла. Поддержка Intel XMP позволит оперативной памяти Asgard Thor достигать оптимальных настроек при напряжении 1,5 В.

Asgard также отметила, что в новых модулях используются чипы третьего поколения, соответствующие стандартам JEDEC, что обеспечивает лучшую совместимость и стабильную работу на современных платформах.