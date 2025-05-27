Обновление для Galaxy A56 превращает смартфоны в "кирпичи": как решить проблему

Недавнее обновление для Galaxy A56 принесло пользователям не только долгожданную функцию запуска голосового помощника Gemini (по длинному нажатию кнопки питания), но и серьёзные проблемы. Как сообщают участники Samsung Community, после установки апдейта некоторые устройства начали бесконечно перезагружаться, фактически превращаясь в "кирпичи".

Хорошая новость: проблему можно решить самостоятельно. Достаточно:

Выключить смартфон Извлечь SIM-карту Включить устройство Вставить SIM-карту обратно после загрузки системы

Любопытно, что аналогичное обновление получили Galaxy A26 и A36, но там подобных сбоев не зафиксировано. Samsung пока официально не прокомментировала ситуацию, поэтому пользователям A56 пока стоит либо воздержаться от установки обновления, либо быть готовыми к описанному выше "ритуалу".

Если вы уже столкнулись с этой проблемой — не паникуйте. Простой трюк с SIM-картой действительно работает, как подтверждают многочисленные пользователи на форумах. Остаётся надеяться, что Samsung скоро выпустит исправление для этого досадного бага.