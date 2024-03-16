Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG

Прошло более года с тех пор, как NVIDIA представила свои графические процессоры Ada Lovelace, а на CES компания представила свое новое семейство 40 SUPER. Среди них выделяется видеокарта GeForce RTX 4070 SUPER, призванная обеспечить превосходный игровой опыт на разрешении 1440p и поддерживать мониторы с разрешением 1080p и более высокой частотой обновления. Сегодня мы рассмотрим версию от MSI, которая выходит под названием MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG.

Обладая рекомендованной ценой в 649$ (около 70-72 т.р. на нашем рынке), MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG предлагает нереференсный дизайн с оттенком аниме. Эта видеокарта обеспечивает великолепную эффективность охлаждения благодаря решению Tri Frozr 3, которое гарантирует надежную работу в самых интенсивных игровых сессиях.

Внешний вид

В комплект поставки входят несколько аксессуаров, включая адаптер питания, опорный кронштейн и вторую заднюю панель, что может оказаться полезным для основной игровой аудитории. Комплектация также включает инструкции и наклейки.

Габариты карты составляют 307 х 125 х 46,0 мм, она имеет стандартную высоту и занимает два слота, что обеспечивает совместимость с большинством корпусов ATX. Кулер MSI XLR8 обеспечивает эффективное охлаждение, а дизайн Tri Frozr 3 придаёт картe стильный внешний вид.

Охлаждение

Радиатор этой видеокарты состоит из двух модулей, каждый из которых имеет множество алюминиевых ребер. Используется тонкий, но достаточно большой радиатор, прямо соединенный с графическим процессором и памятью. MSI внедрила свою новейшую конструкцию вентиляторов Torx Fan 5.0, представляющую собой систему с тремя вентиляторами, на которых нанесены логотипы MSI Dragon.

Каждый вентилятор имеет диаметр 90 мм и обеспечивает на 23% больший воздушный поток по сравнению с традиционными осевыми вентиляторами. Это достигается за счет усовершенствованных кольцевых дуг и трех наборов лопастей, образующих 9 лопастей вентилятора. Технология Zero Frozr 0db обеспечивает бесшумную работу вентиляторов при низких температурах, а предельная температура включения вентиляторов установлена на уровне 60°C.

Видеокарта также оснащена металлической задней панелью для увеличения ее прочности. Эта пластина выполнена из цельного металла с закругленными краями и матовой отделкой, придающей ей уникальный внешний вид. Компактная конструкция печатной платы позволяет радиатору и задней панели выступать за ее пределами, а третий вентилятор обеспечивает прохладу и эффективно удаляет воздух из корпуса.

Основание радиатора выполнено из никелированной медной пластины, обеспечивающей эффективное распределение тепла от графического процессора к тепловым трубкам. В радиаторе применена технология MSI Core Pipes, представляющая собой четыре тепловых трубки прямоугольной формы, обеспечивающие прямой контакт с базовой платой графического процессора и эффективное охлаждение.

Игровые тесты

Входе игровых тестов сравним результаты RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG с другими "коллегами по цеху" в разрешении экрана от 1080p до 4K. Хотя видеокарты с индексом хх70 не предназначены для высоких разрешений, характеристики героини обзора позволяют предположить, что она на многое способна. Единственное, что ее серьёзно сдерживает, так это 12Гб видеопамяти. Посмотрим что получится.

Исходя из результатов можно заменить, что видеокарта уступает только референсной версии RTX 4070Ti, что вполне соответствует ее позиционированию в линейке и цене. Хотя для последней — результат отличный.

Итог

Карта обладает несколькими акцентными зонами RGB, включая светящийся логотип «MSI Dragon» и красные когти. Это добавляет визуального интереса и придает карте индивидуальность. Отметим также, что производительность MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG выше, чем у других вариантов, что особенно заметно при низких разрешениях. Это стильное и мощное решение от MSI, которое призвано удовлетворить потребности самых требовательных геймеров.