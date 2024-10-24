Официальные рендеры серии Xiaomi 15 были опубликованы до полноценного анонса

Xiaomi готовится представить свою новую линейку смартфонов Xiaomi 15 уже в конце этого месяца. Как и ожидалось, вокруг устройств ходит множество слухов, и иногда в Сеть просачиваются изображения и характеристики. Но последние рендеры, выпущенные самой компанией, дают нам более чёткое представление о том, чего ждать от будущих моделей.

На китайской платформе Weibo Xiaomi опубликовала изображения Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Судя по ним, слухи о дизайне подтвердились — новые флагманы выглядят более элегантно и минималистично. Несмотря на сохранение тройной камеры, как у предыдущих моделей, в этот раз камеры получили обновлённую систему под брендом Leica. Теперь светодиодная вспышка расположена вне квадратного модуля, что добавляет устройству аккуратности и улучшает функциональность.

Кроме того, Xiaomi 15 оснащен лазерной системой автофокусировки, которая повысит точность съёмки, особенно в условиях плохого освещения или при движении объектов. Устройство получило 6,36-дюймовый дисплей и компактный корпус, что делает его конкурентом Vivo X200 Pro mini в Китае.

Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, обеспечивающий более быстрый и точный отклик, чем оптические датчики. Xiaomi 15 также будет иметь аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 90 Вт и беспроводной — на 50 Вт.

Что касается Xiaomi 15 Pro, то среди рендеров особенно выделяется зелёный вариант, который дополнил уже известные чёрный, белый и серебристый цвета. Модель Pro оснащена 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, её толщина составляет 8,35 мм, а вес — 213 г, что делает её тоньше и легче предыдущей версии.

Xiaomi 15 Pro получила аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной зарядки, 80-ваттной беспроводной и 10-ваттной обратной беспроводной зарядки. Камеры устройства включают основной датчик на 50 МП с апертурой f/1.4, сверхширокоугольную камеру на 50 МП, фронтальную камеру на 32 МП и новую телефотокамеру Sony IMX858 с 5-кратным оптическим зумом.

Серия Xiaomi 15 ожидается в Китае 29 октября, а затем начнётся её глобальный запуск. Хотя дизайн кардинально не изменился, нововведения в характеристиках и обновлённые камеры привлекут внимание многих пользователей.