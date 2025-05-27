OnePlus Ace 5 Ultra и Racing: два новых флагмана с рекордной автономностью

сегодня в 15:50

OnePlus расширяет линейку Ace 5 двумя новинками – Ultra и Racing. Обе модели сохраняют фирменный подход бренда: топовые характеристики по конкурентной цене, но с разными акцентами.

Ace 5 Ultra – без компромиссов

Флагман серии получил:

Мощнейший чип Dimensity 9400+

6,83" OLED-экран 120 Гц

Варианты памяти до 16 ГБ/1 ТБ

Улучшенную систему охлаждения (7300 мм²)

Аккумулятор 6700 мАч с зарядкой 100 Вт (0-100% за 39 мин)

Особенности:

Уникальная боковая кнопка с быстрым доступом

Чип G1 для стабильного Wi-Fi

Основная камера 50 МП с OIS

Цена начинается от 2499 юаней (~$345).

Ace 5 Racing – для выносливых

Модель сделала ставку на автономность:

Рекордный аккумулятор 7100 мАч

Зарядка 80 Вт

Процессор Dimensity 9400e

6,77" AMOLED 120 Гц

Компромиссы:

Упрощённая камера (50+2 МП)

Нет чипа G1

Меньшая площадь охлаждения

Стартовая цена – 1799 юаней (~$250), что делает его самым доступным в линейке.

Пока новинки доступны только в Китае с ColorOS 15. Выход на глобальные рынки под вопросом, но поклонники бренда надеются на приятный сюрприз от OnePlus.