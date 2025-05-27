OnePlus Ace 5 Ultra и Racing: два новых флагмана с рекордной автономностью

OnePlus расширяет линейку Ace 5 двумя новинками – Ultra и Racing. Обе модели сохраняют фирменный подход бренда: топовые характеристики по конкурентной цене, но с разными акцентами.
Ace 5 Ultra – без компромиссов
Флагман серии получил:
- Мощнейший чип Dimensity 9400+
- 6,83" OLED-экран 120 Гц
- Варианты памяти до 16 ГБ/1 ТБ
- Улучшенную систему охлаждения (7300 мм²)
- Аккумулятор 6700 мАч с зарядкой 100 Вт (0-100% за 39 мин)
Особенности:
- Уникальная боковая кнопка с быстрым доступом
- Чип G1 для стабильного Wi-Fi
- Основная камера 50 МП с OIS
Цена начинается от 2499 юаней (~$345).
Ace 5 Racing – для выносливых
Модель сделала ставку на автономность:
- Рекордный аккумулятор 7100 мАч
- Зарядка 80 Вт
- Процессор Dimensity 9400e
- 6,77" AMOLED 120 Гц
Компромиссы:
- Упрощённая камера (50+2 МП)
- Нет чипа G1
- Меньшая площадь охлаждения
Стартовая цена – 1799 юаней (~$250), что делает его самым доступным в линейке.
Пока новинки доступны только в Китае с ColorOS 15. Выход на глобальные рынки под вопросом, но поклонники бренда надеются на приятный сюрприз от OnePlus.