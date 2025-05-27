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OnePlus Ace 5 Ultra и Racing: два новых флагмана с рекордной автономностью

OnePlus расширяет линейку Ace 5 двумя новинками – Ultra и Racing. Обе модели сохраняют фирменный подход бренда: топовые характеристики по конкурентной цене, но с разными акцентами.

Ace 5 Ultra – без компромиссов
Флагман серии получил:

  • Мощнейший чип Dimensity 9400+
  • 6,83" OLED-экран 120 Гц
  • Варианты памяти до 16 ГБ/1 ТБ
  • Улучшенную систему охлаждения (7300 мм²)
  • Аккумулятор 6700 мАч с зарядкой 100 Вт (0-100% за 39 мин)

Особенности:

  • Уникальная боковая кнопка с быстрым доступом
  • Чип G1 для стабильного Wi-Fi
  • Основная камера 50 МП с OIS

Цена начинается от 2499 юаней (~$345).

Ace 5 Racing – для выносливых
Модель сделала ставку на автономность:

  • Рекордный аккумулятор 7100 мАч
  • Зарядка 80 Вт
  • Процессор Dimensity 9400e
  • 6,77" AMOLED 120 Гц

Компромиссы:

  • Упрощённая камера (50+2 МП)
  • Нет чипа G1
  • Меньшая площадь охлаждения

Стартовая цена – 1799 юаней (~$250), что делает его самым доступным в линейке.

Пока новинки доступны только в Китае с ColorOS 15. Выход на глобальные рынки под вопросом, но поклонники бренда надеются на приятный сюрприз от OnePlus.