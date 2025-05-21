OnePlus готовит игровые смартфоны Ace 5: тизеры раскрыли дату выхода

OnePlus анонсировала презентацию двух новых игровых смартфонов линейки Ace, которая состоится уже 27 мая. Флагманская Ace 5 Ultra получит процессор Dimensity 9400+ и дисплей с разрешением «1.5K», а более доступная Ace 5 Racing будет оснащена Dimensity 9400e и экраном 1080p+ — оба с частотой обновления 120 Гц.

Из тизеров уже можно оценить стильный дизайн новинок:

Ultra предлагает эффектную металлическую панель «Burning Titanium» с ребристой текстурой

Racing получил изящное перламутровое покрытие «Chasing Waves»

Обе модели сохранят узнаваемый дизайн с двойной камерой, как у OnePlus 13T

Хотя точные размеры экранов не подтверждены, по слухам, Racing получит 6,77-дюймовый OLED-дисплей, а Ultra — 6,83-дюймовый. Обе модели будут оснащены внушительными аккумуляторами на 7000 мАч, что особенно важно для геймеров.

OnePlus явно нацеливается на молодую аудиторию, предлагая мощные характеристики в стильном исполнении. Осталось дождаться официальных подробностей о ценах и точных датах выхода.