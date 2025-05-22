Оптические SSD от Kioxia: революция в хранении данных

На Computex 2025 компания Kioxia удивила всех демонстрацией своих оптических SSD — технологии, которая может перевернуть представление о хранении данных. В отличие от обычных накопителей, эти SSD используют оптические кабели длиной до 30 метров, при этом сохраняя полную производительность.

Главный козырь технологии — стабильная работа на больших расстояниях. Обычные SSD теряют в скорости при увеличении длины кабеля, но оптическая версия от Kioxia показывает те же показатели IOPS и пропускной способности, что и традиционные накопители. При этом кабели тоньше и гибче, а также обеспечивают лучшую целостность сигнала даже в сложных условиях.

Правда, пока прототип выглядит громоздко: большая плата, прикреплённая к SSD CM7 Enterprise, явно требует доработки. Но в Kioxia обещают, что финальная версия будет компактной и поместится в стандартный корпус.

Технология разрабатывается в партнёрстве с Kyocera, которая предоставила свою карту Optinity PCIe Gen5 для демонстрации. Решение ориентировано на высокопроизводительные серверы, где важна не только скорость, но и гибкость подключения. Например, один из слайдов показал, что через оптический кабель можно передавать данные не только с SSD, но и с DRAM на расстоянии 30 метров.

Более того, 30 метров — не предел. Использование более толстого кабеля может увеличить дистанцию до 40 метров и больше, что открывает новые возможности для дата-центров.

Пока это лишь демонстрация, но если Kioxia доведёт технологию до ума, нас ждёт настоящая революция в серверных решениях. Осталось дождаться коммерческого релиза — и посмотреть, как отреагирует рынок.