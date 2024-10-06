Полные характеристики Snapdragon 8 Gen 4 раскрыты благодаря крупной утечке

Пару недель назад утекли подробные спецификации Snapdragon 8 Gen 4, и они дали нам представление о том, какие улучшения готовит Qualcomm для своего нового чипсета. Сейчас компания собирается официально представить флагманский SoC, но в сеть просочилась еще одна утечка, показывающая схему компоновки чипа и поддержку различных технологий. Похоже, что нам не придется ждать официального анонса, чтобы узнать ключевые моменты — информация уже на руках.

Ранее стало известно, что Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в двух версиях: «SM8750» и «SM8750P». Последний вариант будет предлагаться только с поддержкой Wi-Fi. Согласно изображениям, опубликованным пользователем Jukanlosreve на Baidu, версия SM8750 поддерживает как mmWave 5G, так и sub-6GHz диапазоны, что делает его более универсальным для различных сетевых сред.

Также стало ясно, что чип будет работать с оперативной памятью стандарта LPDDR5X, хотя ходили слухи, что Qualcomm может перейти на LPDDR6. Однако, судя по спецификациям, это не так. Что касается хранения данных, Snapdragon 8 Gen 4 поддерживает UFS 4.0, что дает скорость чтения до 4500 МБ/с и записи до 4000 МБ/с, используя две линии PCIe. Хотя это немного медленнее по сравнению с NVMe Gen 4, пользователи вряд ли заметят какие-либо реальные задержки в производительности.

Графический процессор Adreno 830 обещает поддерживать разрешение панели до 3840 x 2560 при частоте обновления 144 Гц, что даже выше, чем стандартное 4K. Однако производители смартфонов еще должны решить, стоит ли им внедрять такие дисплеи с таким высоким разрешением в свои устройства.

Хотя в новом чипе многое похоже на предшественника, Snapdragon 8 Gen 3, намеченные улучшения в производительности процессора Oryon обещают сделать его более мощным как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Это можно было заметить на ранних тестах Geekbench 6 для OnePlus 13, которые демонстрировали впечатляющие результаты.