Предсказываемое многими подорожание видеокарт в 2024 году откладывается на неопределенный срок

Введение тарифов на потребительские видеокарты в США было отложено правительством, которое выразило намерение собрать больше отзывов из отрасли. Эти тарифы стали предметом обсуждений еще при администрации Трампа, когда власти стремились снизить зависимость от китайского оборудования на рынках. Предложение предусматривало 25% пошлину на все оборудование, импортируемое из Китая, включая видеокарты и материнские платы. Однако администрация Байдена временно повысила тарифы только на определенный срок.

Предполагаемый срок введения тарифов был 1 января 2024 года, но он был перенесен на 31 мая 2024 года из-за отсутствия сотрудничества отрасли, по мнению правительства. Это решение радует потребителей, поскольку 25% тариф обещал привести к значительному росту цен на комплектующие в США, что могло бы негативно сказаться на рынке. Тем не менее, торговые группы в США выразили недовольство этим решением, считая, что оно повлияло на их бизнес-планы.

Например, видеокарты, такие как NVIDIA GeForce RTX 4090, уже стоили около 2000 долларов США, и увеличение цен на 25% привело бы их к отметке в 2500 долларов США. Даже более доступные продукты, такие как RTX 4060 за 299 долларов США или RX 7600 за 269 долларов США, подорожали бы до 373 и 336 долларов США соответственно. Потенциальное увеличение цен может оказать влияние на игровой рынок и графическую индустрию в целом, которая только начала восстанавливаться.

Администрация Байдена предприняла шаги для стимулирования развития рынков США, в том числе через схемы поддержки, такие как Закон CHIPS, и облегчение бизнеса, особенно для компаний, работающих в сложных условиях. Перенос тарифов еще на пять месяцев также является примером таких усилий и благосклонным решением для обычных потребителей.